For fem år siden havde den irske model Alexandra Ryan sex med en mand, som hun ikke havde været sammen med før. Siden den dag har hun gået rundt med en stor hemmelighed.

Den nu 31-årige kvinde fra Dublin fandt nemlig ud af, at manden havde filmet hende, mens de havde sex, og hun er meget bange for, hvad han finde på at gøre med den video, skriver News.com.au.

»Jeg havde ingen idé om, at jeg involverede mig i noget, der ville påvirke mig resten af mit liv,« siger hun til mediet.

Hun havde først igen anelse om, hvad manden havde gjort den aften. Men under en ferie i Grækenland fik hun et opkald fra et skjult nummer.

Jeg kigger på din sexvideo lige nu, du ser ikke godt ud

»Det var den kvinde, han havde fundet sammen med den mand, jeg havde sex med. Hun sagde: 'Jeg kigger på din sexvideo lige nu, du ser ikke godt ud.«

Alexandra Ryan troede først ikke på det, men da kvinden i den anden ende af røret begyndte at beskrive, hvad der skete i videoen, så gik det op for hende, at det var sandt.

Hun ringede så til manden og spurgte ham, hvorfor han havde gjort det. Han indrømmede at have gjort det, sagde det var forkert af ham, de to skændtes, og så lagde Alexandra Ryan på.

Dengang var der ingen lovgivning, som kunne beskytte hende, forklarer hun. Oplevelsen gjorde hende angst og ramt af paranoia. Hun begyndte at drikke meget mere alkohol, end hun plejede, og til sidst udviklede hun en depression.

Men det stopper ikke her. For to år siden begyndte hun at få beskeder, hvor fremmede forsøgte at afpresse hende ved at true med at dele videoen, hvis hun ikke gav dem penge. Det viste sig at være kvinden, der ringede til hende dengang, der havde delt videoen med andre.

Det er først i dag Alexandra Ryan tør fortælle om episoden, selvom hun fortsat frygter, at den kan blive delt. Hun tænker på det hver dag, fortæller hun.