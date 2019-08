Den sidste uges tid har været meget dramatisk for kendis-parret.

I næste måned skal reality-baben Irina og hendes forlovede Morten – musikeren Faustix – giftes.

Bryllupsforberedelserne har dog ikke været helt uden problemer, da Irina i juli kunne fortælle, at de havde valgt at aflyse det hele, da det var blevet en for stor mundfuld at arrangere på kun tre måneder.

Kort efter ombestemte de sig dog og besluttede sig for at holde fast i udgangspunktet om at blive gift den dag, de havde planlagt på Sophienberg Slot ved Rungsted Kyst.

Nu er der dog kommet endnu et bump på vejen midt i bryllupsplanlægningen. Denne gang handler det dog om noget helt andet; at den kommende gom i sidste uge blev indlagt på hospitalet.

Irina fortalte i flere Instagram-storys i sidste uge, hvor hårdt det tog på hende, at Morten var indlagt, men hun forklarede ikke nærmere om, hvad der var galt.

Det forklarer Morten dog selv på sin egen Instagram:

'Hej guys. Har lige lidt mentalt overskud til at skrive en besked, så jeg svarer jeg alle på bedst mulig måde. Først, så tusind tak for alle de søde beskeder, som jeg modtager hver dag. Det varmer. Jeg er i bedring, og jeg ringer med at blive sendt hjem fra hospitalet i weekenden, måske endda før. Jeg har siden mandag i sidste uge gået med en voldsom feber, kvalme og opkast, syv dage efter tænkte jeg, at jeg nok hellere måtte tage til lægen,' skrev han inden weekenden og fortsatte:

'Lægen lyttede til mine lunger og tog en blodprøve. Min prøve viste, at min lever ikke havde det så godt, og så havde jeg høje infektionstal. Da vi kom på hospitalet, kunne man på scanningen se, at jeg havde en stor lungebetændelse på den ene lunge og en mindre på den anden. Min lungebetændelse er ret atypisk, da jeg jo er en sund og rask 30-årig mand, som ikke ryger og normalt ikke fejler noget. Husk at passe på hinanden og på jer selv! Love.'

Morten er nu kommet ud fra hospitalet, men er stadigvæk sengeliggende. Han fortæller dog på en Instagram-story, at han håber at være klar til at spille i Aalborg på fredag. Det er dog vigtigt, at han er helt frisk, så han ikke ender på hospitalet igen.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk