Familien Olsen går en spændende tid i møde, efter deres reality-program 'The Olsens' havde premiere torsdag.

De har valgt at lade kameraer komme helt tæt på, og det var noget, som Irina Olsen skulle overveje og tale grundigt igennem med tv-holdet. Man ser nemlig den ægte udgave af familien.

»Der har været mange snakke, for det er første gang, jeg har taget min familie med på kamera. Det har aldrig været på den her måde før,« lyder det fra kendissen, som siger, man kommer til at se både de glade, men også de gnavne stunder.

»Jeg tror, folk tænker, vi er en familie med meget temperament, og det har vi også, men vi er ikke sådan nogen, som råber af hinanden,« lyder det fra hende.

»Vi er mere typerne, der er dybt sarkastiske overfor hinanden. Det kommer seerne også til at kunne se.«

Reality-kendissen, som både har arbejdet som blogger, influencer og for nyligt var med i tv-programmet 'Beautybosserne'. fortæller, at selvom hun bliver kaldt 'Irina the diva', så er det hendes mand Morten Olsen, også kendt som DJ Faustix, som er mest hidsig.

»Jeg kalder ham 'Morten, the Olsen Diva.'

I serien, som har premiere torsdag, møder man ikke alene Irina Olsens mand, men også hendes bror, søster, mor og datter.

»Vi har selvfølgelig tænkt meget over at have vores datter med på skærmen, men hun er ikke lige så meget med som os andre. Jeg vil også sige, at hvis hun ikke var med, så havde vi nok slet ikke lavet serien.Hun er så stor en del af vores hverdag, at det havde ikke givet mening uden hende,« siger Irina Olsen.

Noget af det som Irina Olsen ikke ønskede, at den nye serie skulle munde ud i, var en cirkusforestilling med hendes nærmeste som omdrejningspunkt. Produktionsselskabet Blu, som laver serien, er dog et, hun kender fra tidligere, og som hun har tillid til.

Da hun så første afsnit blev hun rigtig glad. Hun har valgt at dele ud af private optagelser fra sit bryllup, og det er hun rigtig glad for. Hun siger, det er den helt rette start for dette nye eventyr.

Kendissen understreger, at serien bliver et ægte indblik i familiens liv uden manuskript eller opstillede scener. Se en bid af serien øverst i artiklen. Programmet kan streames på Dplay.