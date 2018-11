Nu fortæller Irina om Mortens romantiske frieri i Milano.

Det er netop blevet afsløret, at Morten og Irina er blevet forlovede på ny.

På Instagram afslører reality-baben, at Morten i går på en tur til Milano poppede det store spørgsmål, som hun naturligvis svarede ja til.

'Jeg glæder mig til at tilbringe resten af mit liv med min bedste ven, og jeg er taknemmelig for, at vi har fundet hinanden igen og er stærkere sammen end nogensinde. Kærlighed overvinder alt – it’s true! Jeg elsker dig skat', skriver hun til billedet af parret.

Nu fortæller hun nærmere om frieriet:

»Morten var nede på knæ på en rooftop restaurant, hvor der var udsigt over hele byen. Det var magisk, og jeg havde slet ikke set det komme. Og ringen er bare sååååå flot,« fortæller Irina glad til Realityportalen.dk og fortsætter:

Artiklen fortsætter under videoen, hvor du høre Irina fortælle om forholdet, efter hende og Morten blev forældre

»Hvad endnu vildere er, så var tv-produktionen på Kanal 4-programmet ‘Beauty Bosserne’ med til planlægningen, så de stod på afstand og fik det hele med til programmet. Vi var nemlig hernede for at filme til programmet i tre dage.«

Se det fine billede af Irinas smukke forlovelsesring nedenfor:

Foto: Privat Vis mere Foto: Privat

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk