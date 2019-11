Efter flere års åbenhed beder Irina nu sine følgere om at stoppe.

Det er godt og vel tre år siden, Irina Olsen for første gang luftede sit ønske om at gøre datteren Allessia til storesøster, og det har derfor i næsten lige så lang tid været et fast spørgsmål, når Irina mødte journalister på den røde løber, ved events eller andre steder, om hun snart skal have nummer to.

Spørgsmålet kommer sågar endnu oftere fra følgerne på Instagram. Men det har ikke været en dans på roser for hende og manden, Morten, hvis forhold har svinget, og Irina har tidligere fortalt om, at hun aborterede for et par år siden. Den oplevelse førte til, at hun efterfølgende fik en depression.

Bliver nødt til ikke at tale om det

Nu er hun dog ude af depressionen, og kærligheden blomstrer mere end nogensinde før, efter hun i september måned blev gift med manden i sit liv. Selvom ønsket og planen stadig er at udvide familien, og Irina hele tiden har sagt, at hun håber på at blive gravid i år, så sender hun nu en bøn til alle de interesserede.

»Jeg er begyndt at ignorere det spørgsmål, når det kommer. For det kommer hele tiden, og det kommer hver dag. Det kommer i Q&As, det kommer i min indbakke, og jeg synes også, jeg har svaret på ret meget omkring det, og jeg deler jo også mit liv rigtig meget med jer, så I er jo også vant til, at jeg deler ud – eller I forventer nærmest, at jeg bare svarer på det hver dag,« siger Irina på en story på Instagram og fortsætter:

»Men vi bliver nødt til, jeg håber, I forstår, men vi bliver nødt til ikke at tale mere om det lige nu, overhovedet, så hvis I kan lade være med at spørge mere ind til det, så vil jeg i hvert faldsætte pris på det.«

Det vides altså ikke, om drømmen endelig er gået i opfyldelse, men under alle omstændigheder siger reality-baben nu stop til både følgerne og journalisterne på den røde løber.

