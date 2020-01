Siden supermodellen Irina Shayk og stjerneskuespilleren Bradley Cooper gik fra hinanden for godt otte måneder siden, har der været radiotavshed.

Indtil nu. I et nyt interview sætter den 34-årige Victoria Secret-model nemlig for første gang ord på bruddet.

»Jeg tror, vi har været meget heldige at opleve det, vi havde sammen,« siger Irina Shayk i interviewet med det britiske modemagasin Vogue.

Om forholdet med Bradley Cooper, som hun dannede par med i fire år, og som hun har datteren Lea De Seine Shayk Cooper sammen med, siger hun lettere kryptisk, at to gode mennesker ikke nødvendigvis behøver at være gode sammen.

Irina Shayk og Bradley Cooper dannede par i godt fire år, inden de valgte at gøre det forbi. Foto: VALERIE MACON Vis mere Irina Shayk og Bradley Cooper dannede par i godt fire år, inden de valgte at gøre det forbi. Foto: VALERIE MACON

De godt otte måneder, der er gået, siden Irina Shayk og Bradley Cooper besluttede sig for at gå hver til sit, har den 34-årige model brugt på at forsøge at finde sig til rette i sin nye tilværelse og på at få livet som mor og jobbet som en af verdens mest eftertragtede modeller til at gå op i en højere enhed.

»Livet uden B (Bradley Cooper, red.) er nyt territorium. Det er svært at finde en balance mellem at være single-mor og karrierekvinde og forsørger. Tro mig, der er dage, hvor jeg vågner op og tænker: 'Åh gud, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, jeg er ved at gå op i sømmene',« siger hun.

Efter bruddet blev Irina Shayk og Bradley Cooper ifølge TMZ enige om at dele forældremyndigheden over deres treårige datter.

Derfor indvilligede den 44-årige 'A Star Is Born'-skuespiller i at rykke teltpælene op og flytte fra filmbyen Los Angeles til New York på landets modsatte kyst for at være tæt på sin ekskæreste og parrets datter.

Irina Shayk forsøger at finde balancen mellem at være eftertragtet model og mor. Her ses hun på catwalken for Jean Paul Gaultier den 22. januar 2020. Foto: CHARLES PLATIAU Vis mere Irina Shayk forsøger at finde balancen mellem at være eftertragtet model og mor. Her ses hun på catwalken for Jean Paul Gaultier den 22. januar 2020. Foto: CHARLES PLATIAU

Hvad, der ligger til grund for bruddet mellem det enormt tiltrækkende stjernepar, der indledte deres forhold i foråret 2015, vides ikke.

Lige siden filmhittet 'A Star Is Born' fik verdenspremiere i august 2018, bed fans dog mærke i en usædvanlig stærk kemi mellem Shayks daværende kæreste, Bradley Cooper, og hans medstjerne - sangerinden Lady Gaga.

Der gik da heller ikke længe, inden rygterne begyndte at florere om, at der var opstået sød musik mellem de to. Rygter, som i den grad blev forstærket af en overbevisende optræden under Oscar-udelingen sidste år, men som de to hovedpersoner konsekvent har skudt ned.

»For at være ærlig, så synes jeg, at medierne er meget fjollede. Jeg mener, vi lavede en kærlighedshistorie. Som performere og som skuespillere ønskede vi selvfølgelig, at folk troede, at vi var forelskede, og vi ønskede, at folk skulle føle den kærlighed under Oscar-uddelingen,« har Lady Gaga blandt andet sagt til Elle.