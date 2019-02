Nogle gange er det bare meget sværere at komme ud af døren end andre.

Irina Olsen havde en diskussion med sig selv, om hun orkede, men når det handler om forretning, så tager hun afsted langt de fleste gange.

Det forklarer hun, da B.T. møder hende på den røde løber til Zulu Awards torsdag aften i KB Hallen.

»Jeg havde en lang diskussion med mig selv, om jeg overhovedet skulle tage ud, for jeg har været tidligt oppe i morges, og jeg føler, jeg har været i gang siden sidste år,« siger hun.

Irina Olsen på den røde løber til Zulu Awards 2019. Hun var iført en sort kjole med kig til maveskindet. Foto: Jonas Olufson Vis mere Irina Olsen på den røde løber til Zulu Awards 2019. Hun var iført en sort kjole med kig til maveskindet. Foto: Jonas Olufson

»Jeg har mange af de her aftener, men når jeg så endelig kommer ud, så er det også sjovt.«

Irina Babenko er med i TV-programmet Beauty Bosserne.

Derudover er hun mor til datteren Allesia og kæreste til DJ Morten Faustix.

»Jeg vil sige, at når det har med mit arbejde at gøre, så har jeg meget mere disciplin,« siger hun og fortsætter:

»Hvis det bare havde været privat, så havde man ikke kunnet lokke mig.« siger reality-kendissen.

Udover at gå på den røde løber, så skulle hun også lave et indslag med værten Pilou Asbæk til showet.

Hun og kæresten Morten 'Faustix' Brangstrup har købt villa sammen, som de indtil videre har brugt fire måneder på at renovere.

De to håber, at 2019 både byder på en graviditet for Irina Olsen, og at parret kan få afholdt bryllup.