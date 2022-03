»Når man lige nu laver sjov om noget som helst, der har med Ukraine at gøre, og nævner mit navn oveni, så glemmer jeg det ikke. Det er i min bog super ulækkert at gøre.«

Sådan lyder det fra en rasende Irina Olsen i en længere række stories på Instagram. Det 'sjov' hun omtaler er en sketch fra DR satireprogrammet 'Tæt på sandheden'.

I denne sketch udstilles det, hvordan der fra dansk side forskelsbehandles på flygtninge. Komikeren Hadi Ka-Koush – der også er kendt som Noah – forsøger at forklæde sig som Ukrainer og dermed give sig selv bedre vilkår.

»Okay, okay, jeg er ikke sådan rigtigt fra Ukraine. Jeg har lige været ovre på den anden side af grænsen, og på vejen hjem fik jeg ideen: 'Hey, det må sgu da være meget nemmere at starte forfra som ukrainer,« indrømmer han i sketchen, da grænsevagten med en tang skal til at hive eventuelle guldtænder ud af hans mund.

Men før han kryber til korset, forsøger han at fremstå ukrainsk. Dette sker blandt andet ved at bære et gult og blåt halstørklæde fra fodboldklubben Brøndby IF, ligesom han også begiver sig ud i en form for folkedans. Han får også liret navnet på den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, og Irina Babenko, som var Irina Olsens tidligere navn, af.

Og det er for meget for Irina Olsen.

»Bare fordi der er et kæmpe problem et andet sted, som vi allesammen godt kan se, så betyder det jo ikke, at mit land ikke har lov til at få hjælp, og når man samtidig laver sjov med det (Ukraine, red.) og bruger mit navn, så tricker det alverdens traumer i mig,« siger Irina Olsen.

Hun siger også, at sketchen fremstiller det som om, at hun har haft det nemmeste liv i Danmark de sidste 25 år, hvilket er langt fra sandheden.

Irina Olsens kommentar på Hadi Ka-Koush' opslag, hvor han har delt sketchen.

Samme pointe skriver hun på Hadi Ka-Koush' Instagramside, hvor han har delt sketchen.

»Ikke nu man skal lave sjov med en ukrainsk kvinde, der også har oplevet diskrimination i DK i 25 år!!!!! Lad være med at få det til at lyde som om det har været smooth sailing for alle ukrainere her fra 1. dag! Det var det ikke i slut 90erne!«

»Og venligst ALDRIG brug mit gamle efternavn igen. Måske man ikke ved det er grundet traumatiske oplevelser med min far, men det hedder jeg ikke mere !!!! Respektløst at nævne mig i denne sketch! Hvad laver I…?« skriver hun.

Hadi Ka-Koush svarer hende også og undskylder for, at de har brugt hendes gamle navn. Han kan dog ikke genkende Irina Olsens billede af, at sketchen skulle handle om hende.

Hadi Ka-Koush' svar til Irina Olsen.

»Det handler på ingen måder om dig. Der bliver ikke lavet sjov med dig eller situationen i ukraine eller ukrainerne.«

Han forstår heller ikke, hvorfor Irina Olsen taler om 90erne, da det er den aktuelle situation, som sketchen behandler.

»Du blander tingene sammen og ser ikke formålet med sketchen. Flygtninge fra Ukraine får en masse hjælp, og de burde få mere hjælp. Formålet med sketchen er at vise, hvor absurd det er, at vi ikke behandler alle flygtninge ligeværdigt og humant. Og når jeg siger »vi« så mener jeg vores politikere, der nu vil gøre det til lov, at der findes første og andenrangsborgere.«

