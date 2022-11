Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det er de færreste af os, der er uberørte af krigen i Ukraine. Men hos nogle trænger den dybere ind end hos andre, kravler længere ind under huden.

»Den har virkelig givet mig stof til eftertanke,« siger den kendte influencer Irina Olsen.

Ukraine er nemlig hendes fødeland. Dét land, hun levede de første ti af sine 35 år i.

»Jeg var slet ikke fungerende, lige da krigen brød ud. Der kunne jeg knap nok arbejde,« fortæller hun den tilstand, der ramte hende, da russernes invaderede landet tilbage i februar i år.

35-årige Irina Olsen er en af de største influencere og har desuden sit eget makeupmærke. Foto: Bax Lindhardt Vis mere 35-årige Irina Olsen er en af de største influencere og har desuden sit eget makeupmærke. Foto: Bax Lindhardt

Allerede dengang åbnede hun og hendes mand deres hjem for ukrainske flygtninge, og fik hentet Irinas barndomsveninde Olga og dennes datter til Danmark.

Hvilket fysisk også bragte krigen tættere på, og fik ægteparret til at sætte deres populære realityshow ‘The Olsens’ på pause.

Men selvom krigen er gået ind i sit niende måned, fylder den stadig i hjemmet i Nordsjælland.

»Jeg starter og slutter stadig alle dage med at tjekke nyheder. Både de russiske og de ukrainske. Det er nærmest blevet en mani for at være sikker på, at jeg er opdateret hver dag,« fortæller Irina Olsen.

»Man vænner sig desværre til al slags krig, men for os ukrainere fylder det stadig rigtig meget, fordi man hører mere.«

Irina Olsen med sin ukrainske veninde Olga. Foto: Privat Vis mere Irina Olsen med sin ukrainske veninde Olga. Foto: Privat

Veninden Olga har siden fået egen bolig tæt på Irina Olsens og tilmed et job og er taknemmelig for det.

»Men hendes liv er sat på pause. Det kan godt være, at hun og hendes datter lever, men ikke rigtigt. De er i en overlevelsestilstand,« siger Irina Olsen, som bliver stærkt påvirket af det, hun hører fra veninden.

Hvilket også sætter hendes eget liv og hverdag i perspektiv.

»Olga og jeg gik i skole sammen, voksede op i samme by, gik til skøjteløb sammen, havde et fuldstændig ens liv.«

»Men mine forældre valgte bare, at vi skulle tage til Danmark, og derfor ser mit liv anderledes ud. Og det har givet mig mange blandede følelser,« forklarer Irina Olsen, som i krigens første tid nærmest havde dårlig samvittighed.

Fireårige Irina dengang, hendes liv så helt anderledes ud. Foto: Privat Vis mere Fireårige Irina dengang, hendes liv så helt anderledes ud. Foto: Privat

»Det her år har været psykisk hårdt, og alligevel føler jeg ikke, at jeg kan tillade mig at sige noget. For jeg bor i Danmark og har et fantastisk liv. Vi er i sikkerhed.«

»I år har virkelig gjort, at jeg er taknemmelig for alle de små ting, vi har. At vi kan gå udenfor, at der ikke falder missiler ned fra himlen, at vi har mad på bordet, ikke mangler noget.«

»Vi er så heldige,« understreger den kendte influencer, som lige nu er aktuel i underholdningsprogrammet ‘De uduelige’, hvor hun sammen med fem andre kendte danskere leger spejder ude i naturen.

Et program, der står i stærk kontrast til dét, der er hverdagen for hendes ukrainske venner og det krigsramte folk.

»Jeg har været nødt til at finde en balance,« siger Irina Olsen, og lægger ikke skjul på, at det først var nu, at hun var i stand til at lave sådan et program.

»Jeg har veninder ovre fra Ukraine, som skal have hjælp og opmærksomhed, men jeg bliver også nødt til at komme tilbage til hverdagen og mit arbejde.«