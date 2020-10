»Jeg sagde 'nej' minimum 10 gange. 10 gange overhørte han mig, 10 gange underkendte han mig som menneske, og han smilede ovenikøbet imens.«

Sådan skriver den 33-årige realitystjerne og influencer Irina Olsen om en episode, som fandt sted kort tid efter, at hun havde medvirket i reportageserien 'Selvoptaget' i 2014.

En aften havde hun været på natklub i Roskilde sammen med nogle venner. Hun var ikke fuld, husker hun, men hun var for træt til at tage toget hjem, skriver hun i sin nye selvbiografi 'Irina – jeg rejser mig hver gang', som torsdag udkom på forlaget Grønningen 1.

Derfor tog hun imod tilbuddet om at overnatte hos en ven, hun havde kendt i nogle år. Men det skulle ifølge Irina Olsen vise sig, at vennen ikke kun var interesseret i at sove.

Irina Olsen arbejder som blogger og influencer og har sit eget makeup-brand. Foto: Niels Ahlmann Olesen Vis mere Irina Olsen arbejder som blogger og influencer og har sit eget makeup-brand. Foto: Niels Ahlmann Olesen

For mens hun så småt begyndte at falde i søvn, kunne hun mærke, at han rørte ved hende, skriver hun.

»Nej,« sagde hun.

Ordet gentog hun, da han lagde sig på hende. Og igen, da han kiggede på hende og sendte hende 'et ulækkert smil'.

»Nej,« sagde hun og forsøgte at skubbe ham væk.

»Nej.«

Irina Olsen, der er tidligere eliteskøjteløber, har altid set sin både mentale og fysiske styrke som en fordel. Men her hjalp det ingenting.

Selv om hun forsøgte at bevæge sig under hans kropsvægt, kunne hun ikke slippe fri fra hverken hans krop eller rolige smil, som hun skriver.

»Til sidst sagde jeg ikke noget. Jeg tænkte, at det var hurtigere overstået, hvis jeg ikke gjorde modstand. Det virker måske som en mærkelig reaktion, men det var, som om det hele stod stille, og min krop stivnede fuldstændig,« skriver Irina Olsen i bogen.

»Han lod, som om intet ved situationen overhovedet rørte ham, og jeg begyndte da næsten også at tænke, om det mon var mig, den var helt gal med, selv om jeg lå helt stiv og blev ved med at sige 'nej' meget tydeligt.«

Herefter faldt vennen i søvn, og Irina Olsen hoppede på et tog.

Hun meldte det ikke til politiet og fortalte det heller ikke til nogen.

Hun skammede sig bare. Skammede sig over, at hun var sådan en, der ikke var mere værd, end at man kunne behandle hende på den måde. Og over, at hun nu ville blive kaldt en skøge blandt hans venner.

Irina Olsen er i dag gift med dj og 'Vild med dans'-deltager Morten 'Faustix' Brangstrup Olsen. Foto: Martin Sylvest Vis mere Irina Olsen er i dag gift med dj og 'Vild med dans'-deltager Morten 'Faustix' Brangstrup Olsen. Foto: Martin Sylvest

Det faldt hende slet ikke ind, at hun kunne melde ham for voldtægt. Og ville det overhovedet blive taget seriøst, når hun var kendt fra tv, hvor hun endda havde haft sex for åben skærm i realityprogrammet 'Fristet' og desuden gik klædt i stramme kjoler, som smygede sig om hendes store bryster?

I stedet valgte hun tavshed. Hun prøvede både at undgå manden og at fortælle andre om oplevelsen.

Men når hun i dag nævner den i sin bog, er det for at fortælle andre kvinder, at de ikke er alene.

»It happened to #MeToo. Jeg havde ingen stemme dengang, men det har jeg nu, og i dag hæver jeg den. Jeg har aldrig set ham siden, og jeg håber ikke, der har været andre ofre efter mig. Men uanset, så hjælper de nye tider os til at stå sammen stærkere og brøle igennem, når medsøstre har brug for støtte.«

Irina Olsen er i dag gift med dj og 'Vild med dans'-deltager Morten 'Faustix' Brangstrup Olsen, som hun har femårige Allessia med.