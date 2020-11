Hun sagde nej minimum 10 gange og forsøgte at skubbe ham væk.

Alligevel endte den 33-årige realitystjerne og influencer Irina Olsen med at have sex med sin ven – mod sin vilje.

Episoden med det seksuelle overgreb fandt sted i 2014. Men Irina Olsen valgte først for nylig at dele det, da hun udgav bogen 'Irina – jeg rejser mig hver gang'.

Og det er der en god grund til. Det var nemlig ikke helt let at beslutte sig at dele historien med omverdenen:

»Det var rigtig svært. Generelt har hele bogen været rigtig svær at skrive,« fortæller Irina Olsen, der også er kendt som Irina the Diva, da B.T. møder hende i forbindelse med en juledekorationsudstilling hos blomsterdekoratøren Lars Jon i Store Kongensgade i København.

»Det er jo en rigtig svær ting at tale om, så jeg tror, at når kvinder kommer ud med de historier, så er det rart for andre, der har stået i samme situation, ikke at føle sig alene,« forklarer Irina Olsen og fortæller, at hun selv føler, at det har hjulpet hende at læse andre kvinders #MeToo-historier.

Selv om episoden med vennen af mange nok vil betegnes som en voldtægt, så tænkte Irina Olsen dengang aldrig på at melde ham for voldtægt.

I stedet skammede hun sig over, at hun var sådan en, der ikke var mere værd, og at man kunne behandle hende sådan.

»Man spørger altid kvinder, der har stået i de her situationer. 'Hvorfor siger du først det her så mange år efter? Hvorfor sagde du det ikke med det samme?'. Hvorfor politianmeldte du det ikke?« siger hun og tilføjer:

»Og der er bare nogen, der ikke vil forstå. For man forstår det først, når man står i denne her situation og er overvældet af alle de her følelser og tanker, man har – og hvad der går igennem ens hoved.«

Selv om episoden fandt sted for seks år siden, så er det stadig svært at tænke tilbage på:

»Jeg har faktisk ret svært ved at tale om det. Det er rigtig ubehageligt«, siger hun.

Har du fået nogen reaktioner på at have delt din historie?

»Jeg har ikke forventet nogen reaktioner. For det er en del af mit liv. Og jeg har skrevet om mit liv. Så selvfølgelig er det også med i bogen,« siger hun, inden hun går ind for at beundre den kendte florists julekreationer.