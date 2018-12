Nu kan du komme med helt indenfor i Irina og Mortens ny hjem.

I oktober måned fik Irina Olsen og Morten nøglerne til deres nye hjem. Siden da har den stået på renovering for parret, så de kunne flytte ind i deres nye hjem sammen med deres datter Allessia.

Selvom der er rig mulighed for at følge med i den lille families liv gennem YouTube, Instagram og Irinas blog, så giver parret nu deres fans mulighed for at komme endnu tættere på, når de åbner dørene helt op for deres husprojekt.

Irina og Morten har nemlig oprettet en Instagram-profil med navnet ‘theolsenshome’, og her byder parret altså deres følgere indenfor i deres nye hjem.

Artiklen fortsætter under videoen, hvor du kan høre, hvorfor Irina Olsen er stor fan af ‘Keeping Up With the Kardashians’-familien.

Du kan se billeder fra Instagram-profilen herunder: