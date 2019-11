Irina har nogle helt bestemte holdninger til sociale medier. Nu åbner hun op omkring sit forhold til likes.

For tiden eksperimenterer det sociale medie Instagram med at fjerne antallet af likes under et opslag. Det har været undervejs længe, og der har ligeså længe været snak om, hvordan det ville påvirke influencernes arbejde, at man ikke længere kunne se, hvor mange likes deres opslag får.

Det er der også mange, der er interesserede i at høre Irinas holdning til. Den smukke blogger og realitybabe kan sine mere end 200.000 følgere prale af mange likes på sine opslag, men hun virker ikke til at bekymre sig om Instagrams tiltag:

»Jeg synes, det er både fint og interessant, at der sker noget på Instagram,« siger Irina i en Instagram-story.

Irina lever selv af sine sociale medier, og blandt andet er antallet af likes med til at gøre hende til en attraktiv forretningspartner i virksomheders øjne.

»Instagram vil gerne have, at brugere bliver mere kreative med deres content og ikke kun lægger ting op for at få likes. For os, der lever af de sociale medier, har det været en fordel at man hurtigt kunne spotte, hvor meget engagement, der var. Men for mig er det ikke verdens undergang, at likes er forsvundet. Jeg kan jo stadig bare gå ind og sende mine statistikker og mine tal,« forklarer hun og uddyber:

»For mig er det ligegyldigt. Men det kan være en fordel for dem, der har mange købte følgere, for pludselig kan man så ikke se, at antallet af likes på deres opslag slet ikke stemmer overens med antallet af følgere.«

Vil have YouTube og Facebook med

» Jeg håber, at det her er Instagrams største skridt til at få mere fokus på mentale problemer, og at app’en får ryddet ud i følgere og måske endda helt slukker for brugeres følgere,« forklarer Irina.

»Der er ikke nogen, der behøver at have det tal stående. Hvis man fjerner alt det, så tror jeg faktisk, at Instagram bliver en meget federe platform at være på uden hadekommentarer og med mere positivitet. Jeg ville ønske, at Facebook og YouTube gjorde det samme. Fjern alle tal,« afslutter hun.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen