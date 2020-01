I denne uges afsnit af ‘The Olsens’ fortæller Irina om sit forhold til sin far, som er ikke eksisterende. Selvom hun er meget afklaret med det, så har hun to mindre søskende, som savner at have en far. For Irina var det dog en lettelse, da faren rejste.

»Jeg kan huske, jeg havde tigget mor, om de ikke kunne blive skilt, selv da vi boede i Ukraine, fordi det var ulideligt at være omkring dem,« fortæller Irina, som dog sagtens kan se, at hendes søskende havde brug for en far, fordi de ikke var så gamle.

De to mindre søskende fortæller da også ærligt, at de ikke har det godt med, at deres far ikke er en del af familien længere, og moren er sur på børnenes vegne, fordi de ikke har en far. I ‘Beauty Bosserne’ har Irina tidligere åbnet op omkring faren og den manglende kontakt til ham.

»Han er i live, han er et eller andet sted, men jeg har vel mistet ham, kan man sige. Min kontakt til min far blev cuttet for snart fire år siden, hvor han tog nogle valg, som ikke var til fordel for hans familie. Min far nåede lige at møde Alessia et par gange, inden alt det skete, så Alessia har ikke nogen morfar,« fastslog Irina sidste år i programmet.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.