Det viser sig, at Irina og Morten for kort tid siden aflyste deres bryllup, men nu er planerne ændret igen.

År 2018 startede bestemt ikke godt for Irina Olsen og kæresten Morten.Her stod de nemlig frem og fortalte, at de havde ophævet forlovelsen og var gået fra hinanden på grund af Mortens alkoholmisbrug.

Efterfølgende gik dj’en dog på vandvognen og satte alle sejl ind på at vinde realitybaben tilbage, og heldigvis for parret blomstrede kærligheden atter mellem dem i midten af 2018. Få måneder senere købte de hus, men Irina slog fast, at et bryllup ikke umiddelbart lå i den nærmeste fremtid, da den tidligere forlovelse ikke længere gældende, så Morten skulle på knæ igen.

Dette skete så under parrets tur til Milano i november. Her friede Morten med en smuk ring, og Irina var ikke i tvivl om svaret. Et par måneder efter fortalte Irina, at hun regnede med et bryllup i løbet af år 2019, og at det formentlig blev et mindre bryllup, da hun ikke havde lyst til at stresse omkring hele planlægningen.

I sidste måned kunne Irina dog løfte sløret for, at brylluppet skulle holdes på Sophienberg Slot ved Rungsted Kyst, og at det altså ikke blev et lille intimt bryllup alligevel. Desværre skete der så netop det, hun havde frygtet på forhånd – det blev for meget med planlægningen.

– Vi aflyste faktisk brylluppet. Det blev simpelthen en for stor mundfuld, selvom vi i forvejen godt vidste, at det ville være en stor mundfuld. Jeg har jo ikke prøvet det før, så jeg blev overrasket og overvældet, forklarer Irina til Realityportalen.dk og fortsætter:

– For en uge siden besluttede vi os så for at fortsætte alligevel. Vi følte, at vi havde fortjent et bryllup, og vi besluttede, at vi gerne ville gøre alt for at gennemføre og fejre vores kærlighed big time med venner og familie samt have det her minde. Nu får jeg hjælp af en bryllupsplanlægger, da Morten har for travlt med sin sommer-tour, så han stoler på mine beslutninger. Vi har også gjort det nemmere for os selv nu og kun taget alle de nødvendige ting med. Kjolen, jakkesættet og ringe har vi ikke købt endnu, men der er lidt tid tilbage. Det er både sjovt og lidt vildt.

Holder fast i bryllupsdagen

Også på sine sociale medier fortæller Irina om hende og Mortens udfordringer. Hun slår dog fast, at brylluppet stadigvæk bliver i 2019 som planlagt.

– Jeg har egentlig aldrig drømt om et stort bryllup (det har Morten til gengæld), og her cirka et år efter Mortens andet frieri, snakkede vi først om et lille bryllup i vores have, som så, efter min meget spontane beslutning, skulle være et slotsbryllup i stedet med alt, der hører til – planlagt på cirka tre måneder. LET’S GO! I ved, at jeg kan lide en udfordring. Jeg kan være lidt stædig, men i processen er det VIRKELIG gået op for mig, hvorfor folk bruger lang tid på bryllupsforberedelser, lyder det i hendes opslag, mens hun fortsætter:

– Med det sagt, vi aflyste det hele, vi blev lidt overvældet, og jeg fik en lektie. MEN The Olsens giver ikke så nemt op, så efter et par timers peptalk omkring køkkenbordet, sådan løser vi alt herhjemme, er vi tilbage med planen om at blive gift liiiige om lidt. Jeg bliver endelig fru Olsen – har drømt om at hedde det, lige siden jeg kom til Danmark.

Hvornår, den store dag helt præcis kommer til at stå, er endnu hemmeligt.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.