Irina fortæller ærligt om sit liv og sin fortid i en ny, personlig selvbiografi.

Irina ‘The Diva’ Olsen har allerede med programmet ‘The Olsens’ givet danskerne mulighed for at komme helt tæt på hendes private liv, da programmet følger hendes liv, hendes familie og blandt andet filmes i hendes private hjem. Sæson 1 har været så populær, at familien nu også filmer til en sæson 2 af ‘The Olsens’.

Men selvom Irina har lukket danskerne helt tæt på i serien ‘The Olsens’, så kan man nu lære Irina meget bedre at kende i hendes nye bog ‘IRINA – jeg rejser mig hver gang’, som kommer på gaden den 29. oktober 2020.

'Mange hårde fald kan gøre os til fightere, som aldrig bliver liggende, skriver beauty-bloggeren på sin Instagram om bogen, der er fortællingen om, hvordan en opvækst med hundredvis af hårde fald på isen har gjort hende til en fighter, der aldrig bliver liggende – hun rejser sig hver gang.'

'I bogen ‘IRINA – jeg rejser mig hver gang’ fortæller Irina om at vokse op som skøjteprinsesse i Ukraine under et strengt olympisk træningsregime. Om at føle sig fremmed og uvelkommen, da familien flytter til Danmark. Om hvor stigmatiserende det er at være kendt fra reality-tv. Og om hvordan hun tacklede sin kærestes misbrug og kæmpede for sin familie,' skriver saxo.com som beskrivelse af bogen.

Vis dette opslag på Instagram UDE 29.10.20 Mange hårde fald kan gøre os til fightere, som aldrig bliver liggende... Et opslag delt af IRINA OLSEN (@irinathediva) den 7. Jun, 2020 kl. 4.11 PDT

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.