»Jeg blev voldtaget som teenager. Jeg var ikke ved bevidsthed, da det skete, og det har fuldstændig ændret kursen for resten af mit liv.«

Sådan fortæller 26-årige Ireland Baldwin, datter af Alec Baldwin og Kim Basinger, i en TikTok-video, som hun har beslutter sig for at lave i kølvandet på USAs Højesterets beslutning om at fjerne den føderale ret til abort.

Hun deler sin historie nu, fordi hun vil have, at andre kvinder skal føle sig støttede og elskede.

I videoen fortæller hun, at hun hverken fortalte sine forældre eller daværende kæreste om den forfærdelige oplevelse. Kun sygeplejersken, som kort efter voldtægten behandlede Ireland Baldwin, kendte til det.

»Jeg holdt det som en hemmelighed i mange år, og fordi jeg gjorde det, skabte det en masse smerte for mig og de personer, jeg elsker,« fortæller hun.

Hun mistede kontrollen over sig selv og festede drak meget mere. Hun tog medicin og var i dårlige forhold og venskaber.

»Jeg gjorde alt, hvad jeg kunne for at distrahere mig selv.«

Mange kvinder har, efter Højesterettens dom, delt deres historier om voldtægter og aborter.

Og Ireland Baldwin spekulerer da også på, hvordan hendes liv var endt, hvis hun var blevet gravid i den periode og skulle opdrage et barn midt i alt det, hun gik igennem.

»Det havde været traumatiserende og umuligt,« mener hun.

Senere i livet blev Ireland Baldwin gravid, men forholdet var ulykkeligt, og hendes kæreste gjorde det klart, at han hverken ville have børn eller ægteskab i sit liv.

Derfor valgte hun at få en abort.

»Jeg gjorde det, fordi jeg ved, hvordan det er være født mellem to mennesker, der hader hinanden.«

»Jeg valgte mig selv, og jeg ville vælge mig selv igen. Det er dit liv, og det er dit valg.«

Baggrunden for den amerikanske højesteretsafgørelse er, at delstaten Mississippi har indført en abortlov, der begrænser retten til abort.

Siden har en række delstater også vedtaget love, der begrænser retten til abort, og de forventes, efter Højesterets afgørelse, at træde i kraft snarest.