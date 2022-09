Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

'Don't Worry Darling' har kun lige mandag fået premiere på Venice Film Festival, men den psykologiske thriller har allerede fået en del opmærksomhed på grund af al dramaet, der omgiver den.

Først sagde instruktøren Olivia Wilde, at hun havde fyret Shia LaBeouf fra hovedrollen som Jack Chambers – en rolle, som i stedet gik til hendes nuværende kæreste, popstjernen Harry Styles.

Men Shia LaBeouf protesterede mod at skulle være blevet fyret, og så dukkede en video op, hvor Olivia Wilde siger, at hun »ikke vil give op« på ham – og referer indirekte til en konflikt med den anden hovedrolleindehaver i 'Don't Worry Darling', Florence Pugh.

Og siden har nettet været i svime over, hvordan stemningen egentligt er mellem Olivia Wilde og så Florence Pugh, som virker til at have trukket sig fra promoveringen af filmen.

Skuespillerne Gemma Chan, Harry Styles, Sydney Chandler, samt instruktør Olivia Wilde og skuespillerne Chris Pine, Florence Pugh og Nick Kroll på den røde løber mandag forud for premieren på deres film 'Don't Worry Darling' til årets Venice Film Festival. Foto: CLAUDIO ONORATI Vis mere Skuespillerne Gemma Chan, Harry Styles, Sydney Chandler, samt instruktør Olivia Wilde og skuespillerne Chris Pine, Florence Pugh og Nick Kroll på den røde løber mandag forud for premieren på deres film 'Don't Worry Darling' til årets Venice Film Festival. Foto: CLAUDIO ONORATI

Nu er turen med tættekammen så nået til filmens premiereaften mandag på Venice Film Festival.

For hvordan var holdets prominente navne egentligt placeret under pressekonferencen, og hvorfor ville Florence Pugh slet ikke kigge på Olivia Wilde alle minutterne, 'Don't Worry Darling' modtog sit bifald efter visningen?

Og endnu vigtigere: Spyttede Harry Styles på sin medskuespiller Chris Pine, da han satte sig ved siden af ham til den prestigefyldte filmfestival?

Det kan du selv bedømme i videoen øverst i artiklen, men på Twitter er flere i hvert fald ikke i tvivl om, at Harry Styles sendte en spytklat lige i skødet på en chokeret Chris Pine.

Tror du, Harry Styles spyttede på Chris Pine?

Der bliver også spekuleret i, om den angivelige episode betyder, at fronterne er trukket op, så Harry Styles har valgt side med sin kæreste, instruktøren Olivia Wilde, som han angiveligt skulle have fundet sammen med under optagelserne, hvor hun stadig var gift, mens Chris Pine, der har talt rosende om Florence Pugh, står på den anden side.

Der er dog også dem, der bare tror, der er tale om en misforståelse mellem de involverede.