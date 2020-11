En ærmeløs Gucci-kjole, et par solbriller, en taske af mærket Hermès og et par Christian Louboutin-stiletter.

Det var, hvad førstedamen Melania Trump havde iført sig, da hun tirsdag lagde sin vej forbi stemmeboksen i Palm Beach i Florida.

Hele hendes outfit havde en værdi til den nette sum af 30.000 dollars, hvilket svarer til cirka 190.000 danske kroner.

Det er dog ikke værdien af den 50-årige Melania Trumps outfit, som har fået voldsom opmærksomhed på de sociale medier det seneste døgns tid.

Melania Trumps kjole vækker opsigt. Foto: ZAK BENNETT Vis mere Melania Trumps kjole vækker opsigt. Foto: ZAK BENNETT

Det er i stedet mønsteret på hendes kjole, som mange har en bizar teori omkring. Teorien lyder, at Melania Trumps kjole havde et skjult budskab. Det skriver det australske medie News.

Ifølge mediet, som har trevlet adskillige kommentarer igennem på Twitter, mener mange, at mønsteret på kjolen ligner håndjern, og at Melania Trump derfor iførte sig den som et råb om hjælp.

'Siger den kjole ikke: Jeg lever i lænker, slip mig fri!?', skriver en bruger for eksempel.

'Skriger den kjole ikke af alarmklokker? Advarer hun os!?,' skriver en anden.

Her ses kjolen i fuld figur. Foto: ZAK BENNETT Vis mere Her ses kjolen i fuld figur. Foto: ZAK BENNETT

Det er bestemt ikke første gang, at internetkrigere mener at have insiderviden om, hvorvidt Melania Trump holdes fanget af 74-årige Donald Trump.

Gennem tiden er noget nær hvert eneste af førstedamens udtryk og bevægelser blevet analyseret og fortolket – især på sociale medier, hvor analysen altså ofte lyder, at Melania Trump ikke er lykkelig i sit ægteskab.

Den bizarre teori om mønsteret på Melania Trumps kjole er dog ikke det eneste, som folk har studset over i denne omgang.

Førstedamen bliver også kritiseret for ikke at være iført mundbind, da hun stemte. På Twitter er Melania Trump blevet kaldt alt fra »uansvarlig« til »egoistisk«.

Fox News har forholdt Melania Trump kritikken, og hendes talsperson siger, at førstedamen var den eneste, der afgav sin stemme på det tidspunkt, og at hun kun var i selskab af sine ansatte og frivillige, som alle på forhånd var testet negativ for corona.

Talspersonen har ikke ønsket at kommentere på teorien om mønsteret på kjolen.