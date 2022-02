19. februar fyldte den britiske skuespiller Millie Bobby Brown 18 år.

Og i den anledning har stjernen, der allerede som 12-årig blev en del af Netflixserien 'Stranger Things', oplevet noget ganske ubehageligt, som også er sket for flere kvindelige børneskuespillere før hende.

På det store internetforum Reddit har der nemlig været et forum – eller et såkaldt subreddit, som det hedder – hvor der har været nedtælling til fødselsdagen.

Og hvorfor så det? Jo, fordi da Millie Bobby Brown fyldte 18, var hun ikke længere mindreårig, og så kunne de 6.000 medlemmer af forummet dele seksuelle billeder af stjernen.

»Det (forummet, red.) er, så vi kan dele seksuelle billeder af hende den dag, hun fylder 18. Det er et subreddit, som udelukkende er dedikeret til seksuelle billeder af Millie, som lige nu er mindreårig,« forklarede en redditbruger om forummets formål i tiden op til Millie Bobby Browns fødselsdag.

Det blev for meget af det gode for Reddit, som sørgede for at lukke forummet ned, før det kunne tages i brug.

På et billede, hun har delt på Instagram fra sin fødselsdag, er der dog rigtig mange kommentarer, som jubler over, at hun nu ikke længere er mindreårig - og lige så mange, der sviner selvsamme kommentarer til.

Nu er det ikke ulovligt mere.

Så du giver mig tegn til, at jeg endelig kan kalde dig 'min', uden FBI bryder ind i mit hus?

Jeg har ventet på den her dag.

Hvor er din Onlyfans?

Godt, nu kommer jeg ikke i fængsel.

I 2021 fortalte en anden barnestjerne, Mara Wilson, som spillede med i filmen 'Matilda', I New York Times om, hvordan hun også oplevede at blive seksualiseret. Som 12-årig så hun billeder af sig selv på en webside for folk med fod fetish, ligesom 50-årig mænd sendte hende brev, hvor de skrev, at de elskede hende.

Og allerede tilbage i 2017 forudså hun i et interview med Elle, hvilken skæbne der ventede Millie Bobby Brown, og om, hvordan hun så, at Brown allerede i sine første teenageår blev seksualiseret – ligesom Wilson selv blev.

»Jeg grinede dengang det skete for mig. Men jeg kan ikke grine, når det sker for andre,« skrev hun dengang.