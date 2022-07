Lyt til artiklen

'Haha, for fanden, måske jeg skulle tage min trøje af oftere. Befri brystvorten!'

Sådan skriver Tesla-skaberen Elon Musk på Twitter som en reaktion til et ganske særligt billede, som er gået viralt.

Her ses han i bar overkrop på en båd med en drink i hånden. Ifølge Page Six er billedet taget på en ferie i Det Ægæiske Hav på yachten 'Zeus', som koster næsten 147.000 om ugen at leje.

Det er især milliardærens lidt blege look, som får folk til at grine.

Haha damn, maybe I should take off my shirt more often … free the nip!!

(already back in the factory btw) — Elon Musk (@elonmusk) July 18, 2022

De skriver blandt andet:

Du bor i Texas, ikke? Det har været 40 grader her i flere dage. Hvordan har du undgået solen?

Jeg håber, du tager vitamin D-tilskud! Det er afgørende for dit helbred.

Hvis den værste kritik af dig er, at du er bleg, er du en vinder.

Elon, du er så bleg. Få en spraytan, please.

Og jeg troede, at jeg var bleg.

Gud, fortæl mig, at du havde solcreme på den krop. Vi vil have solenergi, ikke solforbrænding.

Der er også en bruger, der skriver, at Elon Musk bare har kulør som en mand, der bruger det meste af tiden på en fabrik. Og Elon Musk skriver da også i sit svar, at han allerede er tilbage på fabrikken.

At Elon Musk ikke har alverdens tid til at slikke sol, er måske ikke så underligt.

Han har netop stoppet et opkøb af Twitter, hvilket har gjort mediet så vrede, at de valgt at sagsøge ham. Elon Musk trak sig fra handlen, da Twitter ikke ville give ham information om, hvor mange af platformens brugere som i virkeligheden er såkaldte bots.

Ud over dette, og hans virksomheder, har han travlt med at være familiefar.

I juli bekræftede han således, at han i november blev far til tvillinger.

Dermed er Elon Musk nu far til hele ti børn.