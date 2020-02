Som far, som søn.

De fleste husker nok Stewe Irwin, bedre kendt som krokodillejægeren.

Nu er hans søn, Robert Irwin, kommet i spotlyset efter at have delt billeder på sin Instagram, som leder tankerne hen på hans afdøde far.

Fans har nemlig ikke kunne undgå at bemærke de mange ligheder mellem de to Irwins, det skriver People.com

Det lyse hår, den khaki-farvede uniform og en forkærlighed for dyr.

Der er mange ligheder mellem australske Robert Irwin og hans verdenskendte far, Stewe Irwin.

Det er ikke gået ubemærket hen, da sønnen i tirsdags delte en reakreation af et billede af sin afdøde far.

En fan skriver, 'Du har aldrig lignet din far mere, end du gør på det her billede'.

Og en anden skriver, 'Jeg kiggede ikke på navnet på skjorten, og jeg troede helt ærligt, at jeg kiggede på et billede af Steve,«.

»Jeg troede, at jeg kiggede på et gammelt billede af Steve. Du ligner din far helt vildt,« skriver en tredje bruger overrasket.

Steve Irwin arbejdede på en dokumentar om havets farligste dyr, da han blev angrebet af en rokke og døde i en alder af 44.

Men det er bestemt ikke første gang, at et af sønnens Instagram-billeder får folk til at se dobbelt.

Det skete også, da Robert Irwin i juli 2019 delte et dobbeltbillede af ham og faderen.

Her ses begge mænd stående i samme position, i samme uniform og fodre den samme krokodille, som angiveligt hedder Murray.

Den eneste forskel er, at billederne er taget med 15 års mellemrum.

'Far og jeg fodrer Murray... samme billede, samme krokodille - to billeder med femten års mellemrum', skriver Robert Irwin ved det ikoniske billede (se ovenover)