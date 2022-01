De fleste har sikkert prøvet at stå foran spejlet med deres bedre halvdel og bemærket, at man, enten bevidst eller ubevidst, er trukket i noget tøj, der matcher.

Men for den verdensberømte rapper Kanye West og hans nye kæreste, skuespilleren Julia Fox, er det usædvanligt, hvis de ikke matcher.

Det er i hvert fald den konklusion, som mange brugere på Twitter er kommet frem til, efter parret flere gange har vist sig frem ved Paris' modeuge.

Først blev de set i outfits, som til forveksling lignede noget, der er set før.

Who wore it worse? Britney and Justin or Kanye and Julia Fox? pic.twitter.com/77fF761rYC — 103.7 KISS-FM (@1037KISSFM) January 24, 2022

»Hvem bar det værst? Britney og Justin eller Kanye og Julia?« bliver der spurgt.

Denimmaterialet blev dog hurtigt skiftet ud, og i stedet gik det nye par over til læder.

Dette blev krydret med nogle intense kontaktlinser hos Kanye West og en mindst lige så intens øjenskygge hos Julia Fox, som angiveligt skulle være lagt af rapperen.

Ye and Julia Fox in Paris tonight (1.23.22) pic.twitter.com/CKZ0zA25sY — Ye Media (@KanyeMedia_) January 23, 2022

Reaktionerne udeblev ikke, og nogle af dem lød således:

Hvad helvede har han gjort ved hende?

Det er næsten imponerende at få hende til at se så skidt ud. Hun er en køn pige, jeg forstår det ikke.

Julia Fox er langsomt ved at blive en skurk i en Marvel tv-serie.

Det her reboot af 'Matrix' overbeviser mig ikke.

Dette afholdt dog ikke parret for allerede dagen efter at ty til læderlooket igen.

Denne gang var Kanye West så også trukket i en form for elefanthue, mens Julia Fox holdt fast i den kraftige eyeliner.

Ye and Julia Fox at the Schiaparelli show at Paris Fashion Week today (1.24.22) pic.twitter.com/jerWK6XDj3 — Ye Media (@KanyeMedia_) January 24, 2022

Dette fik dem ifølge en bruger til at ligne bankrøvere i en dårlig film, mens en anden frygtede, at alle vil klæde sig sådan om to år.

At man bliver genstand for en masse opmærksomhed, når man begynder at danne par med en af verdens største stjerner, er nok så småt ved at gå op for Julia Fox.

Det er således langt fra første gang, at Julia Fox' tøjvalg vækker opmærksomhed, siden hun kom ind i Kanye Wests liv.

Tidligere har dog mere været den manglende variation i hendes outfits, som har fået folk til tasterne, da hun flere gange er set i selskab med rapperet, mens hun har været iklædt helt sort tøj og en meget kort mavetrøje.

Flere spekulerer da også i, om rapperen ligefrem dikterer, hvad Julia Fox skal have på. Og der er da heller ingen tvivl om, at han går rigtig meget op i, hvad hans partnere har på.

På den første date med Julia Fox havde han nemlig booket både hotelsuite, flere meter tøjstativer med eksklusivt designertøj og stylister, som klædte skuespillerinden på.