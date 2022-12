Lyt til artiklen

YouTube-stjernen Keenan Cahill er død. Han blev 27 år.

Det bekræfter hans manager, David Graham, over for TMZ og fortæller, at Keenan Cahill fik en åben hjerteoperation foretaget 15. december, hvor der opstod komplikationer.

Siden har han været i kunstig koma, indtil han torsdag eftermiddag gik bort på et hospital i Chicago.

Keenan Cahill havde en stor tilhængerskare på sine sociale medier, hvor han blev berømt for at mime henover videoer med adskillige kendisser.

Ifølge TMZ var han en af ​​de første YouTube-stjerner, som fik mere end 500 millioner visninger på sin kanal.

Keenan Cahill nåede at samarbejde med en masse store stjerner, heriblandt 50 Cent, Britney Spears, Justin Bieber og Ariana Grande.

Som spæd blev han diagnosticeret med en sjælden genetisk lidelse, Maroteaux-Lamy syndrom, som progressivt får organer og væv til at forstørre, blive ar eller betændt.

Syndromet er ifølge sundhed.dk karakteriseret ved tiltagende grove ansigtstræk, lille højdegrunden forandringer af skelettet, forstørret lever og milt, og uklare hornhinder.