Titler som verdens bedste restaurant og et ry for at have katapulteret Danmark ind i den gastronomiske superliga.

Det er, hvad Noma kan sole sig i. Men ifølge Financial Times, et af verdens mest anerkendte medier, er der alvorlige ugler i mosen. Og her er det ikke en ret på menukortet, der tales om.

I artiklens skydes der kraftigt mod arbejdsmiljøet på den danske restaurant.

En kritik, som startede med Lisa Lind Dunbar, der har arbejdet 15 år på danske restauranter.

Provokeret af en video, hun så på Instagram, om en dansk Michelin-restaurant, begyndte hun på sin egen Instagram at dele egne og andres dårlige oplevelser fra deres tid i den danske restaurationsbranche.

»Alt den smerte, alt det traume jeg har fået af at arbejde i restaurationsbranchen, blev vist frem som underholdning,« siger hun til Financial Times om sin oplevelse af at se videoen.

Historierne væltede ind, og intet emne forblev urørt.

Sexisme, racisme, homofobi, mobning og farlige arbejdsforhold var, ifølge beretningerne, alle til stede i den danske restaurationsbranche.

Rædselshistorierne er der mange af, blandt andet om en kok, der brændte hånden så slemt, at huden faldt af, men som ikke fik lov til at tage på hospitalet.

Restauranterne, hvor de dårlige forhold finder sted, nævnes dog sjældent ved navn, da der, ifølge artiklens kilder, hersker en stærk kultur for blacklisting af kokke i København, hvis de taler grimt om stederne, hvor de har arbejdet.

Noma er undtagelsen, da restauranten flere gange nævnes ved navn.

Med titlen som verdens bedste restaurant, som Noma senest vandt i 2021, er det ikke svært at tiltrække unge, håbefulde kokke fra hele verden.

Praktikanterne får, ifølge kilder i Financial Times, lov til at arbejde meget mere end 37 timer om ugen. Foto: THIBAULT SAVARY

Her kommer de for at indgå i et tre måneder ulønnet praktikforløb – noget, som absolut ikke er et nyt fænomen i i branchen.

Ifølge Financial Times var antallet af ulønnede praktikanter hos Noma oppe på hele 30 før pandemien, mens de havde 34 betalte kokke.

Siden er tallet faldet til mellem 15 og 20 praktikanter, som ifølge eget udsagn i den grad får lov til at arbejde.

»Det var så belastende, mentalt og fysisk, at de plejede at arbejde fem og en halv dag om ugen fra cirka klokken otte om morgenen til cirka klokken to om natten,« fortæller en tidligere praktikant.

Hun husker også en situation, hvor seks praktikanter måtte stå udenfor i regnvejr og plukke fjerene af en and, selvom der var plads til at gøre det indenfor.

En praktikant fra Centralamerika husker, hvordan han modtager en kontrakt, der sagde, at han ville arbejde 37 timer om ugen, men i virkeligheden kom tallet nærmere de 70 timer om ugen.

Noma skulle nu have ændret praksis, men tidligere var dokumenterne, som praktikanterne underskrev, mærket som en 'uformel aftale'.

Mens Financial Times researchede til deres artikel, besluttede Noma så pludseligt, at praktikanterne fra næste år af for første gang vil blive aflønnet.

René Redzepi er medejer af Noma. Foto: THIBAULT SAVARY

Det er dog ikke kun arbejdsforhold og arbejdstider, der kritiseres. Også kvaliteten af læringen, som praktikanterne på Noma forventer at få, beskydes.

»Det eneste de (Noma, red.) har brug for, er hænder. De bliver sat til at plukke urter i tre måneder. De får ikke den oplevelse, de er blevet lovet, men hvem bekymrer sig om det? Noma får deres arbejde gjort,« lyder det fra en tidligere praktikant.

En talsperson for Noma og medejer René Redzepi afviser de kritiske beskrivelser af praktikantprogrammet hos Noma.

»Vi fouragerer udenfor hele året,« forklares det om praktikanternes arbejdsforhold, ligesom det også bemærkes at restauranten siden har forbedret sine forberedelsesfaciliteter.

Påstandene om at praktikanterne ikke får den forventede læring, er også forkert.

»I 20 år har vores Noma-praktikanter opnået værdifuld erfaring, og for mange har det fungeret som et stort springbræt i deres karriere. At opnå en bedre balance for vores team er en af ​​vores største udfordringer, og noget vi løbende arbejder på at forbedre,« lyder det.

B.T. forsøger at få en uddybende kommentar fra Noma.