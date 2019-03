Ja, han gjorde det!

Sådan kan man kort og kynisk sammenfatte budskabet fra den britiske instruktør Dan Reed i de interviews, han har givet til danske medier i forbindelse med sit besøg på CPH:DOX.

Filmfestivalen viser en særforestilling af hans seneste dokumentarfilm 'Leaving Neverland', hvor to mænd i detaljer fortæller, hvordan de i årevis blev misbrugt af Michael Jackson.

Manden bag den meget omtalte film er nemlig ikke et øjeblik i tvivl om, at sangeren forgreb sig på børn.

»Han er uden tvivl pædofil,« siger instruktøren i et interview med DR.

Selv om både Jacksons familie og ikke mindst den afdøde sangeres millioner af fans har lagt ham for had og nægter at tro på, at udsagnene i filmen er sande, så er der ingen tvivl hos instruktøren.

Han peger blandt andet på de vidneudsagn, som de to mænd Wade Robson og James Safechuck kommer med i filmen.

»Ved at lytte til James og Wade. Som journalist har jeg forholdt mig skeptisk til det her. Jeg har et ry for at være troværdig og lave min research grundigt. Og jeg er sikker på, at de fortæller sandheden,« siger han.

Jacksons bolig Neverland, hvor overgrebene angiveligt fandt sted. Foto: FRAZER HARRISON Vis mere Jacksons bolig Neverland, hvor overgrebene angiveligt fandt sted. Foto: FRAZER HARRISON

I filmen fortæller de to mænd meget detaljeret, hvordan de som helt små drenge bliver misbrugt af superstjernen, når de sammen med deres familier var på besøg på hans ranch Neverland.

Filmen har vakt stor vrede og modstand hos Jacksons mange fans, men Dan Reed tager den voldsomme kritik helt roligt.

»Jeg mener, at historien om Wade, James og deres familier er utroligt upartisk, åben og detaljeret. Det er en vild historie om at pynte på sin pædofili og sit børnemisbrug, og hvordan sådan et misbrug kan udspille sig henover to årtier. Og påvirke familier, når misbruget afsløres. Jeg synes, at filmen er et meget gyldigt dokument,« siger instruktøren i en samtale med Jyllands-Posten.

Kritikere forsøger at stille spørgsmålstegn ved de to mænds troværdighed, fordi de forsvarede Jackson mod sexanklager tilbage i 2005, da han var anklaget for at have misbrugt den dengang 15-årige Gavin Arvizo.

Wade Robson er en af de to mænd, der nu står frem og fortæller om det misbrug, som Michael Jackson udsatte ham for i årevis. Her ankommer han til retten i maj 2005, da Jackson var tiltalt for at have forgrebet sig på en anden dreng. Dengang forsvarede Wade Jackson. Foto: CARLO ALLEGRI Vis mere Wade Robson er en af de to mænd, der nu står frem og fortæller om det misbrug, som Michael Jackson udsatte ham for i årevis. Her ankommer han til retten i maj 2005, da Jackson var tiltalt for at have forgrebet sig på en anden dreng. Dengang forsvarede Wade Jackson. Foto: CARLO ALLEGRI

Retsagen endte dengang med, at Jackson klarede frisag, men Dan Reed har det helt fint med, at hans film dømmer den afdøde sanger.

»Det fortjener han. Han misbrugte børn i lang tid. Det ødelagde familier – og det da er slemt, er det ikke? For mig er beviserne tilstrækkelige, og det er det for de fleste, der har set dokumentaren.«