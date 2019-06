Årets Heartland Festival har været en blød omgang hygge og renlighed, men lørdag aften blev det grimt og beskidt, da instruktøren Dan Reed gæstede Midtfyn for at tale om Michael Jackson.

Reed står bag dokumentaren 'Leaving Neverland', hvor Wade Robson og James Safechuck beskylder den afdøde popstjerne for omfattende sexmisbrug da de var små drenge.

Filmen er blevet et globalt hit, og nu kan ingen blive enige om, hvorvidt Jackson er pædofil, eller anklagerne er falske. Men instruktøren selv har aldrig været i tvivl, og det gentog han over for et slattent fremmøde i 'Heartland Talks'-teltet.

»Børnenes mødre gjorde intet. Ingen ville tro på, det skete. Neverland var magisk, og han var så berømt. Og nu nægter folk at tro på, at manden, der har skrevet soundtracket til deres liv, har gjort det«, sagde han til det maksimalt 1.000 mennesker, der fyldte godt en tredjedel af teltet op.

Dan Reed har intet til overs for Michael Jackson.

Men Michael Jackson var både pædofil og samvittighedsløs, mener den britiske dokumentarist.

»Hvis du elsker børn, så bruger du tid sammen med dem, men du sover ikke sammen med dem i et aflåst soveværelse. Hvis din nabo tog børn med hjem i sin seng hele tiden, ville du ikke tænke to gange, før du ringede til politiet«.

»Men på grund af Michael Jacksons gudestatus troede folk ikke, han kunne begå sådan en forbrydelse,« sagde Dan Reed.

Undervejs blev der vist et klip fra en Jackson-koncert fra 1993, hvor han synger 'Heal the World' omgivet af børn, som han nusser og holder om.

Det affødte en stærk, følelsesladet reaktion fra Dan Reed.

»Det er ubehageligt. At se ham føre sig sådan frem som børnenes beskytter, når han havde voldtaget dem i årtier, er ulækkert. Det er kvalmende, at han udråbte sig til børnenes frelser«.

»Han var ikke OK i hovedet. Han troede, det var i orden, hvad han gjorde. Og det er problemet med pædofile. De forstår eller anerkender ikke, at børn er sårbare,« sagde Reed.

Aftenens tema var, om det i grunden er i orden at danse til Michael Jacksons sange, hvis han har voldtaget børn. Det havde Dan Reed ikke lyst til at forholde sig til.

Michael Jackson er pædofil, mener Dan Reed.

»Jeg har aldrig forsøgt at ændre på myten om Michael Jackson. Jeg prøver at uddanne folk i emnet misbrug af børn, og der tjente det et formål at bruge hans eksempel. Ingen har lyst til at tale om pædofili, men det sker, og det sker tæt på dig. Og det bliver begået af karismatiske mennesker, som du har fuld tillid til, måske endda dine venner. Sådan foregår 90 procent af al misbrug af børn«, sagde Dan Reed.

»Jeg vil ikke bestemme, om folk danser til Michael Jacksons musik. Hvis du har det fint med at spille det til en børnefødselsdag, så er det din beslutning. Jeg er imod forbud og bogafbrænding, så jeg blander mig ikke,« sagde han.

Dan Reed gentog flere gange, hvad han tidligere har sagt, nemlig at menneskerne omkring Michael Jackson må have været klar over, hvad der foregik, men så gennem fingre med det, fordi han tjente formuer til dem.

Instruktøren er blevet forhadt blandt Jackson-fans i hele verden på grund af sin film, men lørdag aften var stemningen med ham på Fyn, og han kunne gå fra scenen til stor applaus.

I 'Leaving Neverland' står to de mænd Wade Robson og James Safechuck frem og fortæller, at de blev seksuelt misbrugt af Michael Jackson, da de var børn.

Michael Jackson blev i 2005 tiltalt for at have sex med mindreårige, men blev dengang frikendt.

Popkongens danske fanklub har tidligere henvist til dette faktum og har kaldt Wade Robson og James Safechuck pengegriske løgnere.

'Wade Robson og James Safechuck prøver desperat at tjene penge på deres venskab med Michael Jackson, og da de ikke kunne fratvinge MJ Estate en øre i retten, forsøger de sig nu med denne såkaldte dokumentar,' udtalte den danske fanklub i februar.