I en ny film spiller Ben Affleck en tidligere basketball-træner med et alkoholproblem, hvilket ender med at ødelægge hans ægteskab.

En situation, der ikke er ulig stjernens eget liv.

I august 2018 blev der taget nogle billeder af ham på bagsædet af hans ekskones bil, hvor han ser meget beruset ud. Det skriver australske News.com.au.

På billederne kan man se ekskonen, skuespillerinden Jennifer Garner, der kører sin eksmand til afvænning. Det skete i en periode, hvor han burde have været i gang med at indspille filmen 'The way back,' hvor han spiller alkoholiker.

Nu fortæller instruktør Gavin O’Connor, hvordan han havde det med, at hans hovedrolleindehaver pludseligt forsvandt i flere dage. Noget, han ikke var vandt til med Ben Affleck, som han tidligere har arbejdet sammen med.

»Han drak igen, og derfor tog Jen (Jennifer Garner, red.) ham med til afvænning. Jeg måtte vente omkring en uge, før jeg kunne se ham, fordi han var i gang med at blive tørlagt. Resultatet var, at jeg fik en meget rå skuespiller tilbage lige fra afvænning, og jeg var ikke det mindste bekymret for, om Ben kunne klare opgaven med at spille en alkoholiker,« siger instruktøren, som griner og uddyber:

»Min største frygt var, om han ville være en utroværdig basketball-træner. Men så klarede han det, og så begyndte filmen ligesom at samle sig,«

Ben Affleck har været igennem nogle hårde år, siden han blev skilt fra ekskone.

I oktober sidste år havde han et tilbagefald, som blev fanget af pressefotografernes kameraer. Det indrømmede han dagen efter byturen, da han mødte journalister foran ekskonens hus.

For nylig indrømmede han visere, at skilsmissen er hans livs fejltagelse. En skilsmisse, som også hænger sammen med hans alkoholmisbrug.

Ben Affleck har tre børn med sin ekskone Jennifer Garner. De to var gift fra 2005 til 2018, hvor deres skilsmisse endeligt gik igennem.

Det var dog allerede i 2015, at parret blev separeret fra hinanden - noget som Affleck altså fortæller, han har fortrudt i dag.