En Instagram-stjerne med flere millioner følgere er blevet anholdt og sigtet for svindel.

Influenceren ved navn Ramon Abbas, som på sociale medier er kendt som 'Ray Hushpuppi', blev anholdt i Dubai i sidste måned efter en flere måneder lang efterforskning ledet af FBI.

Den 37-årige nigerianske mand blev efterfølgende fløjet til USA, hvor han fredag blev fremstillet i en retssal i Chicago. Det skriver flere internationale medier, deriblandt CNN.

Ifølge det amerikanske medie er Ramon Abbas/Ray Hushpuppi anklaget for at hvidvaske flere hundrede millioner dollars gennem cyberkriminalitet.

Influenceren Ramon Abbas – bedre kendt som Ray Hushpuppi – er sigtet for massiv svindel verden over. Vis mere Influenceren Ramon Abbas – bedre kendt som Ray Hushpuppi – er sigtet for massiv svindel verden over.

Han skal ifølge politiet være en af lederne af et større globalt netværk, som hacker og misbruger virksomheder, hvorefter de stjæler voldsomt store beløb.

Et af ofrene er angiveligt en klient hos et advokatfirma i New York, som fik hacket en arbejdsmail i 2019. Firmaet mistede ved svindelen knap en million dollar, hvilket svarer til 6,6 millioner danske kroner.

Ifølge retsdokumenterne skal Ramon Abbas sammen med en unavngiven person også have konspireret om at stjæle 124 millioner dollar (824 millioner kroner) fra en engelsk Premier League-klub.

Det står ikke beskrevet i dokumenterne, hvilken fodboldklub der er tale om, eller om det lykkedes Ramon Abbas at stjæle pengene.

Politiet i Dubai har delt dette billede, som viser en af anholdelserne i sagen. Vis mere Politiet i Dubai har delt dette billede, som viser en af anholdelserne i sagen.

Politiet i Dubai har delt en video af hans anholdelse, som var en del af en større politiaktion, hvor også 11 andre blev anholdt. I videoen kan man se, at politiet på dramatisk vis bryder dørene ned til influencerens hjem, mens han sover.

Måden, hvorpå Ramon Abbas og hans kumpaner angiveligt har svindlet, er gennem det såkaldte BEC-svindel, hvor kriminelle tiltvinger sig adgang til en virksomheds e-mailkonti enten gennem manipulation af virksomhedens medarbejdere eller gennem hacking af virksomhedens systemer.

Med kontrol over virksomhedens e-mailkonti sender de kriminelle falske e-mails, der typisk angives at være fra virksomhedens CEO eller CFO, til virksomhedens medarbejdere med anmodning om at iværksætte pengeoverførsler til konti i udlandet.

Ramon Abbas har gennem længere tid fremvist en voldsomt overdådig tilværelse på sociale medier, hvor han gang på gang har delt billeder og videoer fra sin ekstravagante jetsetter-livsstil med dyre biler og privatfly.

Vis dette opslag på Instagram It’s a different type of GLOW and STANDARD when you start hopping out of Rolls Royces to catch a Jet just to attend fashion shows in a different continent. Your smile begin to be bright just as the sun. #SettingNewStandards #RollsRoyce #PrivateJet #LouisVuitton #Fendi #OffWhite #Nike #Gucci #Fashion #Dubai #Paris #VirgilAbloh #Dior #Sun #Nature Et opslag delt af HUSHPUPPI (@hushpuppi) den 1. Jul, 2019 kl. 4.43 PDT

Ramon Abbas, der på sin profil skriver, at han er ejendomsmægler, har i skrivende stund over 2,4 millioner følgere, som har kunnet følge med i, hvordan han rejser verden rundt på første klasse.

Det kan dog meget vel være, at livet på første klasse skal skiftes ud med et liv bag tremmer.

I hver fald står Instagram-stjernen til at få op mod 20 års fængsel, hvis han bliver kendt skyldig i anklagerne og får den maksimale straf.

»Denne sag er målrettet en nøglespiller i en stor, international svindelsag. En nøglespiller, som har levet et overdådigt liv i et andet land, mens han angiveligt har sørget for at sikre helle til stjålne penge verden over,« siger Nick Hanna fra anklagemyndigheden i en udtalelse.

»Som denne sag viser, vil mit kontor fortsætte med at holde den slags kriminelle ansvarlige, uanset hvor de bor.«

Ud over de i alt 12 anholdelser beslaglagde politiet i aktionen knap 41 millioner dollar, 13 luksusbiler til en værdi af i alt 6,8 millioner dollars og telefoner/computere, der angiveligt ligger ind med beviser for mere end 100.000 svindelsager samt adresserne på knap to millioner mulige ofre.