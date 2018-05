I forbindelse med udgivelsen af selvbiografien 'Golddigger' tog Janni Ree rundt til bogmesser rundt om i landet for at markedsføre bogen. Det gik dog bestemt ikke efter planen, da hun lagde vejen forbi Næstved.

Janni Ree sad klar til at skrive autografer og lange bøger over disken, men ingen dukkede op. Det skriver Se og Hør.

I torsdagens afsnit af 'Forsidefruer' på TV 3 kan du se det tåkrummende øjeblik, hvor realitystjernen må indse, at interessen for bogen var ikke-eksisterende på bogmessen i Næstved.

Helt alene var Janni Ree dog ikke. En af de andre 'forsidefruer', Amalie Szigethy var med på messen, og hun fortalte efterfølgende til programmet, at hun havde 'lidt ondt af Janni'.

»Jeg er ret glad for, at Amalie er med, lige her hvor vi sidder, og der er to ludere og en lommetyv. Jeg har nærmest lyst til at grave mig ned og bare tage hjem,« siger Janni Ree selv om fiaskoen på bogmessen i Forsidefruer.

Selvbiografien 'Golddigger' er skrevet i samarbejde med Jimmy Bro Støvring og udkom på forlaget Peoples Press i december 2017.

Janni Ree blev først kendt som ansigtet udadtil i Danske Spils oddset-reklamer og fik derfor tilnavnet 'Oddset-Janni'. I 2013 blev hun idømt et år og tre måneders fængsel for sammen med sin far at franarre en ældre mand hans formue.

Hun er gift med milliardæren Carsten Ree og har deltaget i flere realityprogrammer, herunder 'Forsidefruer' og 'Janni og Karsten - kærligheden mod alle odds'.