En hjemmegående husmor med ambitioner, en transseksuel OL-atlet, en sexvideo, der væltede internettet, fem smukke døtre og en af verdens største popstjerner.

Sådan lyder opskriften på et af verdens mest successfulde reality-shows ‘Keeping up with the Kardashians'. Efter 14 år og 20 sæsoner har Kardashian-familien dog valgt at stoppe deres populære tv-show. Men hvorfor blev familien kendt? Hvor rige er de? Og hvorfor stopper showet netop nu?

Historien om familien Kardashian starter et sted mellem den spektakulære retssag mod den amerikanske fodboldstjerne O.J. Simpson i midten af 90'erne og verdens måske første influencer i form af den stenrige hotelarving Paris Hilton og hendes sexvideo, der hittede i første halvdel af 00’erne.

Det var ved retssagen mod O.J. Simpson, der var tiltalt men senere frikendt for mordene på sin ekskone Nicole og dennes elsker, at navnet Kardashian blev kendt i USA.

De er som enkeltstående brands blevet større end deres fælles brand. Og det er måske en af grundene til, at de stopper. Lektor Mads Mordhorst fra CBS

Robert Kardashian, der var far til de tre ældste Kardashian-søstre, Kim, Kourtney og Khloé, var forsvarsadvokat for O.J. Simpson, der desuden var hans gode kammerat og forlover ved hans bryllup med døtrenes mor, Kris Kardashian – senere kendt som Kris Jenner.

Robert og Kris Kardashian gik fra hinanden i 1991 efter at have fået de tre døtre samt sønnen Robert. Familien var ikke stenrig, men velhavende nok til at bo i det dyre område Calabasas i Los Angelas i Californien, der tiltrækker mange kendte, og hvor døtrene fik adgang til indflydelsesrige venner og fine fester.

Det var dog først i midten af 00'erne, at navnet Kardashian atter engang kom på alles læber. Den dengang forholdsvis ukendte Kim Kardashian, der var i starten af 20’erne, var stylist for sin veninde Paris Hilton.

Hotelarvingen híttede med sit eget realityshow 'The Simple Life', hvor Kim Kardashian nogle gange dukkede op.

Før Kim Kardashian blev berømt, var hun stylist for Paris Hilton. Her ses hun til højre for Paris Hilton ved en oktoberfest i tyske Munchen i 2006. Foto: ALEXANDRA BEIER

Og da interessen for Paris Hilton begyndte at ebbe lidt ud, stod Kardashian-familien pludseligt i 2007 klar med første sæson af deres eget realityshow: ‘Keeping up with the Kardashians’.

Verden vidste knap, hvem de var – men de tre karismatiske, sexede døtre og deres hotte mor tog hurtigt verden med storm. Dertil kom, at moderen Kris var blevet gift med den tidligere amerikanske OL-guldmedaljevinder i ti-kamp Bruce Jenner, med hvem hun havde fået yderligere to smukke døtre, den dengang 12-årige Kendall og 10-årige Kylie Jenner.

Seerne fik et indblik i, hvordan Kardashian-familiens absurde liv udviklede sig. Det var en blanding af glans, Hollywood og hverdagssamtaler om appelsinhud og fertilitetsproblemer.

Og da der kort efter lancering af programmet pludselig var en sexvideo med Kim Kardashian og hendes daværende kæreste i frit omløb, blev internettet lagt ned.

Keeping Up With the Kardashians var en blanding af 'posh' og hverdagsproblemer. Hvem husker for eksempel ikke den ikoniske sætning, som Kris Jenner råbte til sin datter:»Kim, vil du stoppe med at tage billede af dig selv. Din søster er på vej i fængsel,« da Kardashian-søsteren Khloé var på vej på politistationen sigtet for at have kørt i påvirket tilstand. Foto: JEAN-BAPTISTE LACROIX

Mange medieeksperter troede ikke på, at showet og interessen for familien ville holde i flere sæsoner, da familien var så ukendt.

Ifølge lektor ved CBS Mads Mordhorst, der er ekspert i branding, red Kardashian-familien med på influencerbølgen helt fra start.

»Familien har været ekstremt gode til hele vejen igennem at omsætte dem selv til identitet. Og det er jo ikke kun Kylie Jenner. Det er også Kanye West og Bruce Jenner, som hele tiden har sat sig selv i spil og sagt: 'Du skal skabe dig selv og blive den du er.' Jeg synes, at hele serien er et udtryk for det her økonomiske skær af identitetsbølge, som man oplever for tiden,« siger han og forklarer, hvorfor det netop endte med, at Kardashian-familien overhalede Paris Hilton i popularitet:

»Paris Hilton kommer fra ekstrem rigdom. Men når det kommer til identitet, så handler det om nogen, man kan spejle sig i. Og der er det svært at spejle sig i nogen, der kommer fra ekstrem rigdom. Selv om Kardashian er lidt absurd på mange måder, så er der hele tiden glimt til noget, man kender – psykisk sårbarhed, kønsproblematikken, skænderier for åben skærm og så videre,« siger han.

Kendall og Kylie Jenner har måske trukket de længste strå i Kardashian-familien. I hvert fald er de godt på vej med deres karriere som henholdvis supermodel og forretningskvinde. Foto: JOHN FREDRICKS

Angiveligt er det Kardashian-søstrenes mor, Kris Jenner, der omtaler sig selv som en 'momager' – en blanding af mor og manager – der er hjernen bag døtrenes succes.

Nogle mener, at det var hende, der var med til strategisk at lække Kim Kardashians sexvideo, efter at en lækket sexvideo boostede Paris Hiltons populartitet.

Det har hun aldrig indrømmet. Men allerede i 2010 havde hun store ambitioner. Adspurgt, hvordan showet havde det om 10 år, svarede hun ifølge L.A. Times:

»Dér er det 'Keeping up with the Kardashians' sæson 24. Hvor Kylie bliver gift.«

Kardashian-familien blev i begyndelsen kritiseret meget for deres 'billige' og letpåklædte smag. Men nu er det dem, der kan grine højest - hele vejen til banken. For deres specielle selvpromovering har gjort familien til milliardærer. Foto: ANGELA WEISS

Kris Jenners yngste datter, Kylie, nåede ikke at blive gift. Men hendes mor og showet nåede at gøre hende til en kæmpe succes. Måske endda den største i 'Kardashian'-famlien.

Gennem serien fik alle døtrene deres egne profiler – fra Kourtney som småbørnsmoderen, Kim som 'skønhedsdronningen', Khloé som den sjove, og de to yngste søstre, der stormede ud i erhvervslivet.

Kendall Jenner er på rekordtid blevet en af verdens førende supermodeller, mens Kylie Jenner er blevet så stenrig på sit selvskabte kosmetiksimperium, ‘Kylie Cosmetics’, at Forbes anslog hende til at være den yngste selvskabte dollar-milliardær.

Siden viste det sig, at kosmetikfirmaet var nogle hundrede millioner dollar mindre værd, da familien ifølge Forbes havde pumpet værdierne op for at få Kylies titel i hus. Iføge Forbes stod Kris Jenner bag.

Da Kim Kardashian blev kærester og efterfølgende gift med Kanye West blev populariteten kun større. Foto: TIMOTHY A. CLARY

Men uanset antal millioner er Kylie Jenner og resten af familien blevet til et vildt forreningtseventyr.

»Jeg synes, at Kylie Jenner er en ekstremt interessant person i forhold til identitetsmarkedet. For hun har solgt for enorme summer. Og det, hun sælger, er ikke hendes produkter, men primært hendes identitet – den hun er«, siger Mads Mordhorst.

De seneste år er showet dog blevet overhalet af virkeligheden. Søstrene er blevet så store og så eksponeret på de sociale medier, at de ikke længere kan gemme hemmelighederne og kuriøsiterne til tv.

Når Bruce Jenner skifter køn og bliver Caitlyn Jenner, så kan det ikke længere holdes til tv. Det kan det heller ikke, når Khloés kæreste er hende utro, eller når Kanye West meddeler, at han vil stille op som præsident.

Kris Jenner menes at være hjernen bag familiens selvpromoverende succes. Her ses hun med sin daværende mand, Bruce Jenner, inden han skiftede køn. Foto: STEVE MARCUS

»De er som enkeltstående brands blevet større end deres fælles brand. Og det er måske en af grundene til, at de stopper,« forklarer Mads Mordhorst.

Økonomisk er der nok heller ikke det store incitament for at fortsætte. Ifølge mediet Business Insider forlanger Kim Kardashian op mod en halv million dollar – 3,2 mio. kroner – for at poste noget på de sociale medier.

Dertil kommer, at familien har tjent styrtende på deres tv-show. Angiveligt fik de i 2015 hele 80 millioner dollar – 511 mio. kroner – for at lave fire yderligere sæsoner, mens de i 2017 fik 100 millioner dollar – 639 mio. kroner – for at lave yderligere tre sæsoner af showet.

Så mange penge har Kardashian-familien Kim Kardashian. 39 år. 4 børn 900 mio. dollar (5,6 mia. kr.) Kylie Jenner. 21. år. 1 barn knap 900 mio. dollar (5,6 mia. kr.) Khloé Kardashian. 36 år. 1 barn 40 mio. dollar (256 mio. kr.) Kris Jenner. 64 år. Seks børn. 37, 5 mio. dollar ( 240 mio. kr.) Kourtney Kardashian. 41 år. Tre børn 35 mio. dollar (224 mio. kr) Kendall Jenner. 24 år. 22 mio. dollar (141 mio. kr) Kilde: standard.co.uk