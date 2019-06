Han er vant til at tegne for de helt store. Har 'Dumbo', 'Biler', 'Shrek' og 'Peter Pedal' på cv'et. Men snart kan han blive din for en hund.

På fredag sætter tegnefilms- og poplegenden Jørgen Klubien sig nemlig til rette i Tivoli i København for at genoplive en gammel, fin tradition.

»Jeg husker det som noget, man gjorde i Tivoli, da jeg var dreng. Nu prøver jeg at genintroducere det,« siger Jørgen Klubien. Eller Jørgen Saksehånd, som man passende kunne kalde ham.

Det er som noget så gammeldags som silhuet-klipper, at 61-årige Jørgen Klubien slår sig ned i forlystelseshaven. I egen pop op-shop.

»Der er masser af hurlumhej og tumblere inde i Tivoli, hvor man kan blive kastet og rystet rundt. Og det er også skønt.«

»Men jeg kommer nok til at have mere fokus på de andre gæster. På de små børn og deres bedsteforældre og det voksne kærestepar, der ikke gider blive slynget rundt,« siger Jørgen Klubien om sit nye sommerjob.

Han har boet i USA siden 1978. Og det var et helt lavpraktisk ønske om at tilbringe en lang sommer i Danmark, der førte til ideen om at klippe silhuetter.

»Vi har familie her og børn, der bor her. Så vi havde brug for at være her lidt længere,« forklarer Jørgen Klubien, som i dag er gift med Trine Dahl Klubien, men har to børn fra første ægteskab, der bor i Danmark.

»Der skal jo kradses penge ind til flyrejse og husleje, når man kører dobbelt husførelse. Jeg er heldigvis freelancer, så meget af mit arbejde kan jeg lige så godt lave i København som i Los Angeles.«

»Men fordi jeg har valgt ikke at optræde denne sommer, var det oplagt at finde en anden ting, jeg kunne lave.«

At klippe silhuetter var noget, Jørgen Klubien allerede prøvede kræfter med, da han i 1976 kom ind på kunstskolen. Samtidig var det for ham også interessant, at den store mester selv, Walt Disney, tilbage i 1951 importerede ideen om silhuet-klippere fra Tivoli til sine egne forlystelsesparker. Og stadig har dem.

»Men Tivoli synes helt at have glemt dem.«

Indtil Jørgen Klubien altså foreslog at slå sig ned i haven med sin saks.

Det er to somre siden, at han sidst var at finde i Tivoli. Dengang var det som forsanger i det populære Danseorkestret med en sand hitparade af gamle numre.

Nu bliver det ansigt til ansigt, at Jørgen Klubien møder danskerne.

»Jeg synes, at det er sjovt at sidde der helt lavpraktisk og møde folk og snakke. Og give dem et minde med hjem,« siger han om kunstarten, der kan dateres tilbage til 1700-tallet. Og som du kan se i videoen ovenfor, har Jørgen Klubien øvet sig. Og sikret sig, at han kan klippe silhuetter, som enhver burde kunne genkende.

Dronning Margrethe klippet med Klubiens saks. Foto: Jørgen Klubien Vis mere Dronning Margrethe klippet med Klubiens saks. Foto: Jørgen Klubien

»Og jeg lover, at hvis jeg ikke rammer plet første gang, klipper jeg et nyt,« griner han.

De kommende måneder vil Jørgen Klubien være at finde i sin pop op-shop i Tivoli fra torsdag til søndag.

Når sommeren går på hæld, vender han for en stund tilbage til musikken. Som solist.

»Jeg har indspillet 20 nye sange og er ved at lægge sidste hånd på det grafiske arbejde med coveret. Så jeg regner med, at der kommer et dobbeltalbum efter sommeren.«