Vis dette opslag på Instagram

Reklame for @Nupo For noget tid siden snakkede jeg om, hvor træt af det - jeg er, over jeg ikke bare kan være ærlig overfor jer. Sådan helt generelt, uden at skulle være bange for at træde nogen over tæerne. Jeg har efterhånden lært at man ikke kan gøre alle tilfredse, og mennesker bare er forskellige. Halleluja!! Når jeg ikke kan være ærlig med jer, eller i hvert fald ikke føler jeg kan være ærlig, så gør det også at jeg holder mig selv tilbage, og ikke får postet ligeså meget som jeg gerne vil, og jeg deler ikke så meget med jer her på instagram som jeg egentlig gerne vil. Men helt ærligt, så får jeg dagligt beskeder omkring vægttab, og hvad jeg har gjort for det! Det som kickstartede mit væbttab efter graviditeten var et tilskud fra Nupo. Nupo har siden hen lavet et nyt produkt, som er meget bedre end det jeg brugte i tidernes morgen. Nemlig deres nye “Slim Boost, calorie fighter” Jeg bruger deres nye Slim boost calorie fighter, hvis jeg ved jeg, at jeg skal i noget stramt tøj om nogle uger, og gerne lige vil være helt fit for fight inden da. Det hjælper virkelig til, at jeg lige kan se helt skarp ud inden da

En af mange kritikere er Jonas Germann, der er sundhedsdebattør, kostvejleder og er uddannet i sundhed og ernæring. Han reagerede prompte på sin Instagram, da han så en anden influencer, Elvira Pitzner, der reklamerede for samme produkt.

Generelt mener han, at det gør problematikken endnu større, når influencere reklamerer for slankeprodukter, da mange af disse influencere har en betroet ung følgerskare, som let kan påvirkes af de budskaber, som influencerne bringer:

»Jeg synes, at det er sindssygt problematisk, at det er målrettet en meget ung gruppe. Det er unge, pæne influencere med helt normal kropsvægt, som promoverer slankemiddel til unge følgere, der så kan få et betroet forhold til den her kost i en tidlig alder. Influcere har så meget påvirkning. De har så stor gennemslagskraft hos deres følgere. Nupo påstår, at det skal være til overvægtige, men det ender hos helt normale mennesker. Man sender et signal om, at de her mennesker bør være tyndere, de burde tabe sig. Det er med til at sygeliggøre forståelsen af kroppen.«

Når unge mennesker har tiltro til det indhold og de budskaber, som influencere deler, så er det endnu mere problematisk, når kommunikationen bliver ensrettet. Det sker, når kritiske kommentarer slettes, eller kommentarer helt blokeres. Men det er et helt normalt værktøj, mener Germann:

»Det er en helt klassisk tilgang, når man ikke kan forsvare sit produkt fagligt. Når man ikke imødekommer kritikken og har dokumentation på virkningerne, så fjerner man kommentarerne. Det er både uetisk og uforsvarligt. Det viser, at de er helt ligeglade med den effekt, som de har på deres følgere, og om de fremmer spiseforstyrrelser eller særlige kropsidealer.«

Vis dette opslag på Instagram Annonce / Jeg har afprøvet det nye supplement Nupo Slim Boost Calorie fighter over de sidste par uger, og jeg er så glad for resultaterne. Produktet er super nemt at anvende, og der er ingen undskyldninger for at lade vær. Det sørger for at dæmpe min appetit, samtidigt med det øger ens fedtforbrænding og nedsætter din kalorieoptagelse! Kombineret med en god kost og lidt aktivitet er det den sikre måde at komme i form på og smide de overflødige kilo. Brug min rabatkode ‘FIGHTIT’ & få 25% #Nupo #slimboostcaloriefighter @nupo Et opslag delt af E L V R A (@elvirapitznerofficial) den 29. Okt, 2020 kl. 11.52 PDT

Hverken Elvira Pitzner eller Anne Gadegaard er vendt tilbage på B.T.s henvendelser.

Anne Gadegaard skriver selv i sin reklame, at hun i den seneste tid har tænkt mere over, hvad hun deler, fordi hun frygter at træde folk over træerne.

'For noget tid siden snakkede jeg om, hvor træt af det, jeg er over, at jeg ikke bare kan være ærlig over for jer. Sådan helt generelt, uden at skulle være bange for at træde nogen over tæerne. Jeg har efterhånden lært, at man ikke kan gøre alle tilfredse, og at mennesker bare er forskellige. Halleluja!! Når jeg ikke kan være ærlig med jer eller i hvert fald ikke føler, jeg kan være ærlig, så gør det også, at jeg holder mig selv tilbage og ikke får postet lige så meget, som jeg gerne vil, og jeg deler ikke så meget med jer her på Instagram, som jeg egentlig gerne vil.'

Men den store interesse for hendes tanker om vægttab fik hende altså alligevel til at reklamere for Nupos produkt, fortæller influenceren i opslaget.