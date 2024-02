Et interview i DR-programmet 'Deadline' gik bestemt ikke som influenceren Cecilie Haugaard havde håbet.

Haugaard, der også er kendt som 'Cillemouse' og en af Danmarks største influencere, var inviteret i studiet for at tale om sin nye bog 'Instagrim', der blandt andet handler om, hvordan hun selv har oplevet at blive ramt på selvværdet af at blive eksponeret for perfekte billeder på sociale medier.

Interviewet har efterfølgende udløst et stormvejr af vrede kommentarer på sociale medier.

Cecilie Haugaard beskyldes for at være hyklerisk, når hun siger, nogle influencere er bannerførere for en usund perfekthedskultur, der kan være direkte skadelig for især unge piger og kvinder.

Influenceren Cecilie Haugaard har skrevet bogen ”instagrim”, hvor hun prøver at anvise en vej til en sundere brug af sociale medier. Men hvad tror hun, unge piger tænker, når de besøger hendes egen instagramprofil? pic.twitter.com/EymDx4WJkc — Deadline (@Deadline_dr) February 1, 2024

»Når man scroller igennem hendes profil på Instagram, ligner »Cillemouse« ikke en kvinde, der er der for at indgyde ret meget andet end det mindreværd, hun selv var ramt af,« lyder blandt andet skudsmålet fra Berlingske kulturredaktør, Birgitte Borup, i kølvandet på interviewet.

Borup skriver i en kommentar i avisen, at det er gennemført dobbeltmoralsk, når Cecilie Hauggard »på den ene side påberåber sig at være unge kvinders beskytter og på den anden side lader sine 318.000 følgere være tilskuere til et liv, som på de fleste parametre er uopnåeligt«.

Ifølge Natalie C. Larsen, der er digital chef hos PR-bureauet Lead Agency og ekspert i sociale medier, er problemet for Cecilie Hauggard, at hendes kritik grundlæggende fremstår utroværdig, fordi hun ikke virker reflekteret om hverken sin egen rolle i problemet og meget privilegerede position.

»I dag forventes det, at man som stor influencer og kendt person fejer foran sin egen dør, før man begynder at feje foran andres. Det virker især til at rigtig mange har slået sig på, at hun slet ikke virker til at have tænkt over, at hun for mange netop er hele billedet på det, hun nu kritiserer,« siger Natalie C. Larsen.

Ifølge Natalie C. Larsen prøver Cecilie Hauggaard tydeligt at melde sig ind i en tendens til at offentlige personer i højere grad prøver at være 'perfekt uperfekte', og i højere grad end for nogle år tilbage også deler mindre perfekte billeder af deres liv, og åbner mere op for at tale om det, der er svært.

View this post on Instagram A post shared by Cecilie Haugaard (@cillemouse)

»Det er meget tydeligt, at hun gerne vil være en del af den tendens. Hun taler meget om, at hun gerne vil være mere autentisk. Problemet er bare, at hun ikke selv gør nogen af de her ting på hendes sociale medier, hvor hun i høj grad kapitaliserer på at vise sit smukke liv frem,« siger Natalie C. Larsen.

Cecilie Haugaard forsvarer sig i Deadline-interviewet med, at hun vælger at lægge billeder op på Instagram af det, der gør hende glad. Det indebærer »super lækre materielle ting« og »at spise lækre steder.«

Haugaard havde heller ikke umiddelbart lyst til at ændre på, hvad hun valgte at dele på Instagram, for i så fald, ville hun kun gøre det »for alle andres skyld.«

»Hendes argumentation i programmet hænger ikke rigtigt sammen,« siger Natalie C. Larsen, og fortsætter:

»Hun lever nu engang af, at flere hundrede tusinde mennesker følger med i et liv, der er glamourøst og perfekt. Det er svært at tro på, at hun er ligeglad med, om folk følger hende. Igen fremstår hendes budskab i bogen ikke troværdigt, når hun hver dag aktivt vælger at gøre det modsatte på sin profil,« siger hun.

Overordnet virker det ikke til at Cecilie Hauggard var forberedt på at blive mødt med kritiske spørgsmål.

»Hun virker totalt uforberedt på, at hun i interviewet skal argumentere for, hvordan bogens budskaber hænger sammen med det, hun selv praktiserer. Hun går en smule naivt ind til en situation, hvor hun ikke, ligesom hun normalt kan på Instagram, selv kan styre kommunikationen,« siger Natalie C. Larsen.

B.T. har siden lørdag forgæves forsøgt at få en kommentar til kritikken fra Cecilie Haugaard.