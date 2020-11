»Jeg er stadig i chok. Jeg er overvældet, jeg er spændt, jeg er bange, jeg er nervøs. Jeg har mange følelser lige nu, som I sikkert kan forestille jer.«

Den 29-årige influencer Laney Marie fik sig for nyligt noget af et chok. Faktisk to.

Først fandt hun ud af, at hun var gravid. Det havde hun bestemt ikke regnet med, da hun tager minipiller. Det var det første chok.

Omtrent to uger senere kom det næste chok så. Under ultralydscanningen fandt hun nemlig ud af, at hun var 26 uger – altså seks måneder – henne.

Alt det fortæller hun om i en video på sin Youtube-kanal, der har over 112.000 følgere.

»Hey venner. Ja, overskriften er rigtig. Dette er ikke clickbait. Jeg er gravid,« siger hun indledende i videoen, som hun har givet overskriften 'Jeg er seks måneder henne, og jeg anede det ikke!'.

Her fortæller hun om forløbet frem mod, at hun nu sidder og kan dele de gode nyheder. Og så viser hun sin gravide mave frem.

»Jeg kan føle bevægelse, men min mave er virkelig ikke særlig stor,« siger hun.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Lainey Marie (@laineymariebeauty) den 1. Nov, 2020 kl. 11.02 PST

Netop mavens størrelse er noget, hun i videoen bruger mange ord på. Det var nemlig ikke, fordi hun ikke havde bemærket, at den var vokset. Men:

»Jeg havde tænkte, at min mave så lidt stor ud. Nogle gange så den meget stor ud. Andre gange mindre stor. Og nogle gange slet ikke stor. Der var endda tidspunkt, hvor jeg tabte mig.«

»Jeg havde slet ikke skænket det en tanke, at jeg kunne være gravid,« fortæller hun.

Længe troede hun, at det, som hun mistænkte for at være oppustethed, kunne skyldtes laktose- eller glutenintolerans.

Men til sidst kom hun i tanke om, at hun faktisk også var ganske oppustet ved sin sidste graviditet. Kunne det være?

Ja, det kunne det!

Den lille ny – en dreng – ventes at melde sin ankomst omkring februar og bliver her en del af en familie, der i forvejen tæller to andre børn.

Brayden på 13 år, som Laney Marie fik som 16-årig, og Knox, der kom til verden sidste år.