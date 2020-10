Mia Sofie Nørgaard er en af de mere end 1000 unge, som blev sigtet for at have en delt en video med seksuelt krænkende indhold af to 15-årige, en ung pige og en ung dreng i den såkaldte 'Umbrella-sag'.

Nørgaard var en af dem, der blev dømt skyldig for at have videredelt videoen. Noget, hun nu reagerer på i et program, der hedder 'Delt på nettet', som er lavet af Radio Loud.

»Jeg synes, det er rigtig voldsomt, at en fejl, jeg har lavet som barn, kommer til at gå ud over mit voksenliv. Faktik 15 år frem i tiden, hvis man tænker på, at jeg har været 16, og jeg så først kan komme til at søge praktikplads med børn under 15 år, når jeg er 30,« siger hun i programmet, hvor hun uddyber:

»Det, at man bliver forbundet med pædofile mennesker, når man er 16 år gammel, det, synes jeg, er virkelig voldsomt. Det er ulækkert at tænke på børneporno, men når du selv er 16 år, så er det jo ikke børneporno for dig. Det er helt vildt ulækkert. Men når du selv er på alder med dem, så kan du jo ligesom spejle dig i det. Du er jo samme alder.«

Sådan lyder det fra den i dag 19-årige kvinde, som lever af sine sociale medie-konti, hvor hun blandt andet har mere end 62.000 følgere på Instagram.

Hun modtog sin dom i slutningen af september, hvor hun blev idømt syv dages betinget fængsel og en plet på straffeattesten.

Den unge kvinde var i første omgang glad for, at hun hverken skulle i fængsel eller betale en erstatning, men senere slog alvoren hende.

Hun indså, at det betød hendes drøm om at blive folkeskolelærer måtte udskydes.

Hun mener, at hendes dom kommer til at betyde, at hun skal have deltidsarbejde i Netto, fordi hun på grund af sin plettede straffeattest ikke er i stand til at forfølge sin faglige drøm.

Mia Sofie Nørgaard erkender dog i interviewet, at pigen, som var en del af videoen, sikkert har haft det lige så slemt, 'hvis ikke mere' end de personer, der er dømt, som den unge influencer udtrykker det.

Forsvarer for offeret i umbrella-sagen, Miriam Michaelsen, mener ikke, at dommene til de dømte er for høje.

Derudover påpeger hun, at højesterets vurdering af, at den digitale krænkelse svarer til én grov voldtægt i forhold til størrelsen på den samlede erstatning, er forfejlet.

»Jeg tror, man er nødt til at forstå, hvad det er, digital krænkelse gør ved et menneske. Altså fordi det der skete i højesterets afgørelse, at de sammenlignede for min klients vedkommende fem års digitale krænkelser med én grov voldtægt og sagde "det her er niveauet for én grov voldtægt, ergo har hun fået rigeligt" og den anden forurettede, drengen, har også fået rigeligt. Men de to ting skal ikke sammenlignes, og det er ikke, fordi jeg vil negligere konsekvenserne af en grov fysisk voldtægt, men når den er overstået, så er den overstået,« siger hun til radiostationen og uddyber:

»Så skal man selvfølgelig behandle traumerne, men digitale krænkelser bliver ved og ved og ved og ved... Og lige nu sådan som systemet er, så er det de forurettede selv, der skal kæmpe med næb og kløer for at der sker noget i sager om ulovlig deling af dem.«