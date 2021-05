»Min mor har lige ringet. Hun synes, bogen er blevet rigtig god, men hun har også fundet nogle fejl i den.«

Carla Mickelborg hælder kaffe op i to pastelfarvede kopper og smiler indforstået til B.T.s udsendte.

Hendes nye bog 'Hvad er det, du ved?' er lige kommet fra tryk og ligger på spisebordet i store stabler.

Det er for længst for sent at ændre fejlene, og før i tiden havde Carla Mickelborg nok sagt til sin mor, at det sårer hende, når hun altid skal høre om det, hun har fejlet i.

Influencer og tidligere skuespiller Carla Chloe Mickelborg har skrevet en bog om sit, til tider anstrengende, forhold til sin mor. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Influencer og tidligere skuespiller Carla Chloe Mickelborg har skrevet en bog om sit, til tider anstrengende, forhold til sin mor. Foto: Bax Lindhardt

Men efter at have skrevet bogen, der handler om hendes anstrengte forhold til netop moderen, er hun ikke længere vred.

»Min skriveproces har befriet mig for det her barnlige had. Jeg er 32, det kan ikke være rigtigt, jeg stadig skal gå og være teenageirriteret. Det er for pinligt. Nu har jeg erkendt, at jeg selv vælger, hvordan jeg vil tolke hendes meninger, og nu ser jeg hende i kærlighed og ikke i gammel vrede.«

Mariane Mickelborg er typen, der… Carla Mickelborg holder en kort pause.

»Ligesom gamle mennesker, der siger upassende ting i bussen. Sådan er min mor. Hun mener intet ondt med det, men hun er meget sandhedssøgende, og det har jeg brugt meget krudt på at blive pinlig over,« siger Carla Mickelborg, der har krummet tæer, når hendes mor for eksempel har kunnet irettesætte folk på gaden for at gå og ryge.

Eller da hun reagerede med et umiddelbart: 'Jeg vil jo bare så gerne til Island,' da hendes datter valgte at forkæle hende med en familietur til Vancouver.

Eller da økonomien var stram, og Carla Mickelborg tilbød hende en pengegave på 5.000 kroner, og hun spurgte, om hun ikke kunne få 6.000 i stedet, fordi det ville betyde, at hun kunne betale sine udgifter.

Og sådan har Carla Mickelborgs mor ofte stødt folk fra sig, når hun tillod sig at være ærlig. Fordi hun i en tidlig alder besluttede, at hun ikke ville tage de mange misforståede hensyn, som mange andre lever efter.

»Min mors sandhedssøgende natur har haft den effekt på mig, at jeg selv har haft svært ved at sige min mening. For jeg synes, det har skabt mange problemer for hende. Der ville jeg selv hellere være let at elske,« siger Carla Mickelborg.

»Så jeg tog en beslutning om, at jeg ville være lidt mere medgørlig.«

Før Carla Mickelborg blev født, tjente hendes mor gode penge som reklametegner, men arbejdet gjorde hende ikke glad. Hun var kunstner – ikke lønslave. Så hun sagde op.

Carla Mickelborg kom til at vokse op på et nedlagt hotel i Nykøbing Sjælland, hvor hendes mor og en veninde fandt et stort atelier, og hun husker sin barndom som lykkelig og bekymringsfri.

Men da hun fyldte fem, og familien flyttede tilbage til København, begyndte økonomien at være stram.

Carla Mickelborgs overbekymring startede, og i både børnehaven og folkeskolen indkaldte de til samtaler, fordi pædagogerne var nervøse for, om hun mistrivedes. Men sådan ser hun det bestemt ikke selv.

»Min mor har altid brugt sine penge på noget, der gjorde os glade. Ting, som i andres øjne måske ikke var så fornuftige. Og jeg så slet ikke værdien i min mors måde at leve et ubekymret og kreativt liv på,« siger Carla Mickelborg, der husker en ferie, som sluttede med, at pengene var brugt op på vejen tilbage, så de måtte vente med at spise, til de kom helt hjem.

Men til gengæld havde turen jo været fuldstændig fantastisk!

Det var først, da Carla Mickelborg blev bevidst om, at andre mennesker var fordømmende, at hun tog afstand til sit ophav og lavede sig selv om.

Hun købte nyt tøj for de penge, hun tjente på at gøre rent. Polerede sit ydre, så drengene bedre kunne lide hende, og pudsede sine holdninger, så lærerne ville give hende ros. Og det virkede.

»Jeg havde altid ønsket at være elsket, men i bestræbelserne mistede jeg mig selv. For nu var det jo ikke mig, de elskede, men det jeg gjorde.«

I flere år havde hun svært ved at føle glæde over sine succeser. Som 16-årig sprang hun ud som skuespiller som Søs i seks ‘Far til fire’-film, blev tv-vært, influencer og coach og stiftede som 27-årig sammen med sin mor og bror firmaet Goals, der skal hjælpe kunderne med at nå deres mål.

Carla Mickelborg var firmaets direktør, der i smart tøj og med store armbevægelser forsøgte at skaffe kunder og indtjening, mens hendes mor havde et helt andet succeskriterium for virksomheden. Hun ønskede blot at hjælpe folk med at indfri deres fulde potentiale.

»Jeg var irriteret fra morgen til aften over små ting. Det fyldte mere og mere, at jeg for alt i verden ikke ville ende som hende Jeg skulle i hvert fald ikke fordybe mig og være lige så idealistisk som min mor. Det skulle gå hurtigt, og vejen dertil var underordnet, så længe firmaet blev en succes,« siger Carla Mickelborg.

»Men jeg kunne ikke nyde det, fordi jeg dybest set gjorde det med intentionen om at flygte.«

Også firmaet led. Carla Mickelborg tjente godt som influencer ved siden af, men kunne til sidst ikke udbetale løn til sin mor og bror.

Det hele kulminerede, og mange års irritation væltede endelig ud på én gang. Hun var rasende. Det var urimeligt, at hun skulle stå med ansvaret for sin mors økonomi. Altid glatte ud, når hun trådte folk over tæerne, som hun skriver i 'Hvad er det, du ved?', der udkom fredag.

Så hun kastede håndklædet i ringen. Blev enig med sin mor om at trække sig som firmaets direktør – men nok vigtigere, som den overbekymrede datter.

Og for første gang kunne hun mærke, at hun ville være ligesom sin mor. Være ærlig. Gøre hvad der gjorde hende glad i stedet for at behage alle andre.

»Jeg har brugt alt mit krudt på at hjælpe min mor, men det eneste, jeg reelt gjorde, var at dømme hende,« skriver hun i bogen.

»Det gik op for mig, at det var mig selv, der havde taget ansvaret på mig. Både i Goals, og da jeg var barn. Hun havde aldrig bedt mig gøre det, men jeg tog det på mig, fordi jeg elskede hende,« tilføjer hun til B.T.

I dag har hun lært at se sin mors bramfri ærlighed som en styrke. Det betyder bare, at hun er til at stole på. Når hun gør sin datter pinlig berørt, er det Carla Mickelborgs egen selvtillid, der skal arbejdes med.

»Man kan altid kan vælge at se dårligt på sin barndom og påpege alt det, der er gået galt. Men det ville være et træls liv for alle.«