Der er især én ting ved den nye indlæggelse, som realitydeltageren er træt af.

Det var en trist Kia, der tidligere på ugen afslørede over for Realityportalen, at hun igen var blevet indlagt på psykiatrisk afdeling for en måned siden. I april var hun ellers blevet udskrevet efter et halvt års indlæggelse med fødselsdepression og fødselspsykose, men for nylig blev hun altså ramt af et tilbagefald.

– Det hele har været lidt hårdt ved at blive mor. Jeg har svært ved at tackle, når Marcus græder, og så bliver jeg enormt stresset af det. Jeg fik tanker om at gøre skade på Marcus, fordi jeg ikke kunne tackle ham, og derfor blev jeg indlagt, fortalte Kia blandt andet til Realityportalen.

Nu åbner hun yderligere op omkring indlæggelsen, og hun takker for alle de søde beskeder og al den støtte, hun har modtaget, siden hun igen stod frem. Hun håber, at hendes åbenhed om oplevelsen kan være med til at hjælpe andre i samme situation.

Kia ved endnu ikke, hvor længe hun skal være indlagt i denne omgang, men der er især én ting ved den nye indlæggelse, som hun er træt af. Den har nemlig haft den konsekvens, at hun ikke var med, da sønnen den 17. september skulle fejre sin første fødselsdag.

– Det værste af det hele er simpelthen, at jeg er gået glip af Marcus étårs fødselsdag – den fødselsdag, som jeg har drømt om at holde for ham i et helt år og planlagt ned til den mindste detalje med en lækker kage og det hele. Det gik jeg glip af, fordi jeg blev indlagt, fortæller Kia i en ny video.

Herunder kan du høre Kia fortælle mere om indlæggelsen, og du kan høre hende fortælle, hvordan Walid klarer det hele derhjemme: (Video: Sladderkongen.dk)

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.



