Som nyfødt indbragte de første billeder af hende 26 millioner kroner. Siden har hun næsten konstant været i fotografernes søgelys.

Nu er Angelina Jolie og Brad Pitts datter Shiloh endnu en gang i fokus – efter hun for første gang har valgt at iklæde sig en kjole. Men hvorfor er verden så betaget af den 15-årige teenager og hendes kendte forældre?

Det er der ifølge forskerne flere grunde til:

»På et tidspunkt var de (Jolie og Pitt, red.) det mest kendte filmpar, da de var sammen. Og så var det på en skandalebaggrund. De var to af de nydeligeste stjerner, der blev populære. De var ligesom et 'it'-par, der havde fundet sammen,« forklarer Helle Kannik Haastrup, forsker i celebritetskultur ved Københavns Universitet.

Ved den internationale filmfestival i Rom 24. oktober ankom Angelina Jolie med sine to døtre, Zahara Marley Jolie-Pitt og Shiloh Jolie-Pitt (th.). Det var anden gang på få dage, at Shiloh viste sig i en kjole. Foto: FABIO FRUSTACI Vis mere Ved den internationale filmfestival i Rom 24. oktober ankom Angelina Jolie med sine to døtre, Zahara Marley Jolie-Pitt og Shiloh Jolie-Pitt (th.). Det var anden gang på få dage, at Shiloh viste sig i en kjole. Foto: FABIO FRUSTACI

Betagelsen af Jolie og Pitt går tilbage til 2005, hvor de fandt sammen under indspilningen af filmen 'Mr. & Mrs. Smith'. Dengang var Brad Pitt stadig gift med skuespillerinden Jennifer Aniston. Parret blev skilt i oktober 2005, og kun en måned efter blev Pitt og Jolie set sammen med Jolies dengang eneste søn – adoptivsønnen Maddox.

Det nye forhold vakte lige dele begejstring, forargelse og ærgrelse. For mens mange begræd skilsmissen mellem deres yndlingskendisser, 'Brad and Jen', var andre betaget af det nye kendis-powerpar:

»Angelina Jolie og Brad Pitt er jo stadig nogle af de største superstjerner, vi har – globalt set. Så på den måde er der opmærksomhed om hele familien,« forklarer kendisforsker ved RUC Lene Bull Christiansen.

Betagelsen blev ikke mindre af, at det nye par blev et slags superpar, der stolt viste familielivet og deres regnbuefamilie med adoptivbørn og biologiske børn frem i medierne.

Den 18. oktober blev Shiloh for første gang set i en kjole, da Angelina Jolie havde taget fem af sine seks børn med til en premiere på filmen 'Eternals' i L.A. Fra venstre: Maddox, Vivienne, Angelina, Know, Shiloh, Sahara. Foto: MARIO ANZUONI Vis mere Den 18. oktober blev Shiloh for første gang set i en kjole, da Angelina Jolie havde taget fem af sine seks børn med til en premiere på filmen 'Eternals' i L.A. Fra venstre: Maddox, Vivienne, Angelina, Know, Shiloh, Sahara. Foto: MARIO ANZUONI

»Børnene har altid været en del af deres brand – og især af Angelinas brand,« fortæller Lene Bull Christensen.

Det bringer os tilbage til parrets 15-årige datter Shiloh og den hype, der netop er kommet om hende, efter hun for første gang nogensinde forleden viste sig offentligt i en kjole på en rød løber.

Shiloh tiltrak sig allerede enorm meget opmærksomhed som nyfødt, hvor hendes forældre lavede en eksklusiv aftale med People Magazine, der kunne bringe de første billeder af den nye kendisbaby for den 'nette' sum af 26 millioner kroner. Pengene valgte Pitt og Jolie at donere til velgørenhed.

Og opmærksomheden blev kun større. Siden de var helt små, har Shiloh og hendes fem søskende været med deres forældre på den røde løber. Og her har især Shiloh gang på gang vakt opmærksomhed, da hun ofte var iført drengetøj og var kortklippet.

Shiloh har tidligere oftest været set i drengetøj, og ifølge hendes forældre så hun sig selv som en dreng. Foto: Tiziana FABI Vis mere Shiloh har tidligere oftest været set i drengetøj, og ifølge hendes forældre så hun sig selv som en dreng. Foto: Tiziana FABI

I 2008 fortalte Brad Pitt i et interview med Oprah, at hans lille datter helst ville kaldes John derhjemme, mens Angelina Jolie ved en anden lejlighed fortalte, at hendes datter så sig selv som en dreng. Hun mente dog ikke, at det gav lejlighed til, at man skulle tolke alt muligt.

»Nogle børn render rundt i kapper og vil være supermand, og hun vil gerne være som sine brødre. Det er, sådan hun er,« forklarede Jolie til Daily Mail.

Alligevel har verden været optaget af Brad Pitt, Angelina Jolie og deres datter. Blandt andet grundet forældrenes stjernestatus, der ikke blev mindre af, at de to superstjerner i 2016 blev skilt og røg i totterne på hinanden i et skilsmissedrama.

Ifølge Helle Kannik Haastrup har Jolie et meget stærkt brand som 'celebrity aktivist'.

Det er ikke kun 15-årige Shilohs kjole, der har vakt begejstring. Mange er også helt betagede af, hvor meget hun ligner sin mor. Foto: FABIO FRUSTACI Vis mere Det er ikke kun 15-årige Shilohs kjole, der har vakt begejstring. Mange er også helt betagede af, hvor meget hun ligner sin mor. Foto: FABIO FRUSTACI

»Angelina Jolie er meget konsistent i sin stjernepersona. Hun er stået frem både som moren med det store hjerte, der tager sig af familien med både adoptivbørn og biologiske børn, og samtidig har hun også haft sit humanitære fokus via FN, hvor hun har rejst til flygtningelejre og rejst opmærksomhed omkring flygtninge, børn og piger,« siger hun og tilføjer, at det derfor er naturligt, at der er meget fokus på hendes børn – især når Brad Pitt er faderen:

»Det skyldes jo, at det er to usædvanlig smukke mennesker, der er super eksponerede, og som får et barn, der ligner dem begge. Derfor er der jo en vis fascination i at følge Shilohs 'growing up in public',« lyder det fra Kannik Hasstrup.