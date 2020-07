Hun blev forgudet. Hyldet. Hun var 'dronningen af Hornbæk'.

Men glansbilledet krakelerede. Hendes ansatte vendte hende ryggen, tog bladet for munden. Ilse Jacobsen faldt fra tinderne.

I en artikel i Berlingske i efteråret 2018 fortalte flere end 25 ansatte, hvordan den dengang 58-årige erhvervskvinde og designer drev sin virksomhed med så hård hånd, at adjektiverne til bedst at beskrive hende lød:

»Hidsig«, »grov«, »uempatisk« og »intrigant«.

Kritikken udviklede sig til en gigantisk shitstorm, hvor Ilse Jacobsen fra stormens centrum selv forholdt sig tavs.

Skal tage sig sammen

I dag - små to år senere - fortæller den detroniserede dronning af Hornbæk til Dagbladet Helsingør, hvordan hun oplevede forløbet.

'Jeg er videre. Jeg har også lært noget. Og der er ting, hvor jeg lige skal tage mig lidt sammen. Jeg er jo ikke typen, der kryber langs panelerne, og der kan ryge en finke af panden. Jeg er ret ærlig i mit sprog, og det kan sagtens blive misforstået. Men man begik et karaktermord på mig,' siger 59-årige Ilse Jacobsen.

Over for Dagbladet Helsingør fortæller hun, at hun ikke fandt al kritikken berettiget dengang, og at 'der var ingen, der spurgte mig'.

Om Ilse Jacobsen her refererer til de mange ansatte, der rettede kritik af hende, eller om de manglende spørgsmål 'kom' fra journalister, inden de skrev deres artikler, vides ikke.

B.T. dækkede dengang sagen indgående, og rettede flere gange henvendelse i håb om en kommentar fra hovedpersonen selv. Dog uden at få svar.

I et kort interview over telefonen fortalte Jesper Bo Jacobsen, der er administrerende direktør i virksomheden og Ilse Jacobsens mand, at kritikken ikke stemte overens med virkeligheden.

»Det er blevet twisted, så det passer ind i en negativ artikel,« sagde han dengang.

Men kan du genkende de ting, som tidligere medarbejdere beskriver i Berlingske?

»Noget af det - og noget kan vi ikke genkende - men de ting er blevet forbedret, som vi også udtaler til Berlingske.«

Dagen efter Berlingskes artikel var B.T. i Hornbæk, og her kunne kiosker og tankstationer berette om, at selvsamme Jesper Bo Jacobsen havde været rundt om morgenen – den dag Berlingskes artikel udkom – for at opkøbe alle aviser.