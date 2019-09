Ilse Jacobsens navn er kendt fra siden af gummistøvler og tøjmærket i nakken af regnjakker.

Det sidste år har det dog også været forbundet med en masse mindre positive historier om manglende overenskomster og dårlige arbejdsforhold.

Nu taler den kendte designer, som blandt andet har siddet i panelet af iværksættere i det populære tv-program 'Løvens hule', ud.

»Jeg er en stærk pige, men janteloven regerer stadig her i landet. I dag er jeg glad igen. Jeg tror, jeg fik 3871 henvendelser fra folk, der bare ville sige gode ting som 'op med humøret, min pige,'« siger hun til magasinet Hendes Verden og fortsætter:

»Selv om jeg også lærte noget af det, vil jeg ikke unde min værste fjende at gå igennem, hvad jeg gjorde. Men jeg er heldig, at jeg er stærk. Andre var knækket.«

Det var i Berlingske, at en række tidligere medarbejdere stod frem og rettede en kritik imod deres tidligere chef.

De omtalte blandt andet Ilse Jacobsen som 'en leder, der dagligt skaber konflikter med en temperamentsfuld og hidsig facon.'

Desuden kunne man i 2018 følge designerens problemer med 3F, som ønskede, at hun indgik en overenskomst, så hendes ansatte blev sikret overenskomstmæssige-rettigheder.

De endte med at måtte varsle konflikt, hvilket de gjorde i oktober-måned sidste år.

Selv erkender Ilse Jacobsen, at 2018 ikke var hendes år. Hun kalder de sager, som kørte for et 'karaktermord', i magasinet Hendes Verden.

Hun fortælller desuden, at det ikke kun er hendes virksomhed, som hun har måttet bruge kræfter på. Kendissen er plaget af leddegigt i så slem en grad, hun er blevet behandlet med kemoterapi.

Jacobsen fortæller dog, at hun har en arbejdsmoral, som har fået hende igennem både krise i virksomheden og smerter fra sygdom.