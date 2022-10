Lyt til artiklen

Forretningskvinden Ilse Jacobsen sov søndag stille ind efter i over et år at have været i behandling for aggressiv lymfekræft.

Trods sin kræftsygdom var Ilse Jacobsen så sent som i august med til sin gode ven Christian Stadils stortanlagte 50 års fødselsdag, blot få dage efter hun var blevet opereret.

Det skulle vise sig at blive et af Ilse Jacobsens sidste interviews.

Dresscoden var festival, og Ilse Jacobsen var glad og klædt i pink fra top til tå.

»Jeg har jo lovet Christian at møde op, så det har jeg kæmpet lidt for,« sagde den 62-årige erhverskvinde til B.T.

Hun lagde heller ikke skjul på, at sygdommen tog enormt hårdt på hende.

»Det er hårdt. Mega hårdt. Det er en ond sygdom. Jeg vil ikke ønske det for nogen. Jeg synes virkelig, at det er hårdt,« sagde hun og fortalte, at det havde ramt hende både psykisk og fysisk.

»Jeg er ret chokeret. Jeg har egentlig aldrig rigtig vidst, hvad kræft egentlig var, og hvordan sygdommen var. Men det ved jeg i hvert fald nu,« tilføjede hun.

Ilse Jacobsen benyttede også lejligheden ved Christian Stadils fest til at hylde det personale, der har benhandlet hende på Hillerød sygehus.

»De er dygtige oppe på Hillerød (sygehus, red.). Det er sådan et helt girl team power, kirurgerne. De var seje. Virkelig seje,« lød det.

Samme tak går igen i den pressemeddelelse, hendes firma mandag har udsendt.

»Ilses familie vil gerne udtrykke en dybfølt tak for den professionelle behandling og store omsorg, Ilse har modtaget gennem sit sygdomsforløb fra både Rigshospitalet og Hillerød Hospital,« lyder det.

Ilse Jacobsen blev 62 år og efterlader sig sin mand Jesper og sin bonusdatter.