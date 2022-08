Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Hendes lys vil, ligesom de gamle galakser, der nu ses for første gang, forblive hos os og de fremtidige generationer, hvor vi kan nyde det, lære af det og få inspiration. Hun brugte sit liv godt og var på den måde en rollemodel for os alle.«

Sådan skriver Kyle Johnson på Facebook om sin mor, skuespilleren Nichelle Nichols, som søndag gik bort i en alder af 89 år.

Hun er især kendt for sin rolle som Nyota Uhura i den originale 'Star Trek'-tv-serie, hvor hun som sort kvinde var med til at nedbryde samfundsmæssige barrierer.

ARCHIV – Nichelle Nichols sammen med sine medstjerner i filmen 'Star Trek V: The Undiscoverede Country' fra 1991. Foto: Paramount Vis mere ARCHIV – Nichelle Nichols sammen med sine medstjerner i filmen 'Star Trek V: The Undiscoverede Country' fra 1991. Foto: Paramount

Hun døde af naturlige årsager, oplyser hendes søn.

William Shatner, som spillede James T. Kirk i samme serie, hylder Nichelle Nichols i et opslag på Twitter.

'Hun var en smuk kvinde og spillede en beundringsværdig karakter, der gjorde så meget for at gøre op med sociale problemer både her i USA og i hele verden,' skriver han.

Også George Takei, som spillede Hikaru Sulu, er gået til tasterne.

'Jeg har mere at sige om den banebrydende, uforlignelige Nichelle Nichols, som delte broen med os som løjtnant Uhura fra USS Enterprise, og som gik bort i dag i en alder af 89. Men i dag er mit hjerte tungt, og mine øjne skinner som stjernerne, du nu hviler blandt, min kære ven.'

Og hyldesten stopper langtfra her. Selv præsident Joe Biden hylder den afdøde skuespiller og siger, at hun var banebrydende og satte nye standarder for, hvad mørke amerikanere og kvinder kunne opnå.

Nasa sender også en hilsen til Nichelle Nichols.

'Vi hylder Nichelle Nichols liv. 'Star Trek'-skuespiller, banebryder og rollemodel, som for så mange stod som et symbol for, hvad der er muligt. Hun arbejdede sammen med os om at rekruttere nogle af de første kvinder og minoritetsastronauter, og hun inspirerede generationer til at række ud efter stjernerne,' skriver de på Twitter.

Nichelle Nichols var ellers tæt på at droppe sin rolle i 'Star Trek' efter sin første sæson, men selveste Martin Luther King Jr. bad hende fortsætte.

'Du har ændret fjernsynets ansigt for evigt, og derfor har du ændret folks mening',' har hun fortalt, at borgerrettighedslederen sagde.

Hun forblev en del af serien frem til, at den stoppede i 1969.