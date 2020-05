»Willam, køb dig en mælkesnitte!«

I 1999 skrev Joachim Knop sig ind i dansk filmhistorie med sin legendariske mælkesnitte-replik som overklassebøv i filmhittet 'Kærlighed ved første hik'. Replikken og rollen som Robert Hansens rival Peter i fire efterfølgende 'Anja og Viktor'-film har forfulgt ham lige siden og forvirret folk, når han samtidig har stået på Det Kongelige Teater som operasanger.

Nu springer han 21 år efter så ud med sit første jazz-album, og han erkender, at hans skizofrene cv flere gange har været en hindring karrieremæssigt.

De fleste kender dig fra film som 'Kærlighed ved første hik'. Da I lavede den første film, gik du samtidig på Det Kongelige Teaters Operaskole. Hvordan var det at blande folkekomedie med finkultur?

»Jeg har aldrig været bange for at være folkelig og tænkte overhovedet ikke over, at det var to modsætninger. Jeg spiller jo ret stort i 'Anja og Viktor'-filmene. Det gør man også i operaens verden, hvor man for eksempel skal overdøve et symfoniorkester.«

Har det været en hindring rent karrieremæssigt, at du ikke har fokuseret på én ting?

»Ja, jeg har helt klart spændt ben for mig selv i ny og næ. Kasper Holten (tidligere operachef på Det Kongelige Teater, red.) har aldrig kunnet se, hvad jeg ville. Måske er jeg nok bare bevidst dårlig til at sige nej, fordi jeg som freelancer ikke tør. Arbejde hænger ikke på træerne, og selv om jeg altid har været heldig at kunne se et år ud i fremtiden, så siger jeg altid ja og håber, kalenderen går op.«

Joachim Knop og Robert Hansen i 'Kærlighed ved første hik'. Foto: Regner Grasten Film Vis mere Joachim Knop og Robert Hansen i 'Kærlighed ved første hik'. Foto: Regner Grasten Film

Joachim Knops vej ind i underholdningsbranchen Da Joachim Knop var 18-19 år, så hans mor i avisen, at man søgte skuespillere til filmen 'Drengene fra Sankt Petri'. Han kom til casting og fik en mindre rolle i filmen overfor navne som Nikolaj Lie Kaas og Tomas Villum Jensen. Sidstnævnte blev senere instruktør og gav blandt andet Joachim Knop rollen som Peter i 'Kærlighed ved første hik'. »Da jeg var 19 år, var jeg sikker på, at jeg skulle være skuespiller og søgte ind på teaterskolen, men de sagde, jeg var for umoden. Det kunne jeg egentlig godt forstå,« fortæller Joachim Knop, der i stedet kom ind på Musikkonservatoriet. »Det var røvsygt, for der måtte man jo ikke spille skuespil. Jeg fik at vide, at hvis jeg ville kombinere skuespil og sang, så skulle jeg lave opera, og kom derefter ind på Det Kongelige Teaters operaskole, hvor jeg havde fire dejlige år, mens jeg blandt andet lavede den første 'Anja og Viktor'-film.«

Hvordan oplevede du, at 'Kærlighed ved første hik' blev et stort hit?

»Jeg var til at starte med lidt i chok over, at folk troede, at jeg måtte være en idiot og hed Peter i virkeligheden. Jeg synes dog, at det kun er sjovt, hvis folk tror, at man er et dumt svin.«

Bliver du stadig genkendt som Peter?

»Ja, helt klart. Og det er i alle aldersgrupper. Også helt små børn, der ikke var født, dengang den blev vist, men som jo så har set den senere.«

Har du måttet høre meget for din berømte 'mælkesnitte'-kommentar?

»Ja, det skal jeg love for. Jeg har lavet mange selfies, hvor jeg skulle sige den.«

Du var ikke sponsoreret af Kinder-mælkesnitter?

»Nej, men det burde jeg fandeme have været. Jeg der ellers ikke er bange for at lave reklamer. Men sådan tænkte jeg slet ikke dengang, haha.«

Har du følt dig sat i bås?

»Jeg har været sat i mange båse. Som ham fra 'Anja og Viktor', som ham der er ikke har et problem med at lave reklamefilm. Jeg går jo stadig og venter på at få den store bærende rolle i en DR-serie. Jeg satser på at lave 'en Claes Bang' (at få et internationalt gennembrud som 50-årig, red.).«

Du har ikke været tæt på nogen udenlandske roller?

»Jeg prøver... Jeg har fået en ny agent, der gerne vil have mig til Tyskland, og det vil jeg også meget gerne. Jeg er faktisk kvart tysker. Jeg vil også elske at komme til USA eller England, men det er svært. Jeg tør ikke satse hele butikken og flytte derover, men hvis muligheden opstår, står jeg der lige med det samme.«

Joachim Knop sammen med sin opera-kollega Lisbeth Kjærulff under Copenhagen Opera Festival i 2013. Foto: Kasper Palsnov Vis mere Joachim Knop sammen med sin opera-kollega Lisbeth Kjærulff under Copenhagen Opera Festival i 2013. Foto: Kasper Palsnov

Så du har aldrig været til casting på hverken 'Game of Thrones' eller 'James Bond'?

»Nej, desværre. Jeg har vist været til casting på noget 'Vikings' og nogle andre forskellige ting, men der har ikke været hul igennem endnu. Så jeg satser som sagt på at lave en Claes Bang.«

Har du spurgt Claes Bang, hvad der er hans hemmelighed?

»Jeg har talt meget med ham, men altså... Hemmelighed og hemmelighed. Han ramte lige den rigtige rolle (med filmen 'The Square', red.) på det rigtige tidspunkt, der blev set af de rigtige mennesker på den rigtige festival (Cannes filmfestival, red.). Selvfølgelig bliver han hele tiden en bedre skuespiller, men så meget bedre er han heller ikke pludselig blevet.«

Hvornår har du sidst oplevet at tage fusen på folk, der opdager, at du ikke kun er 'ham der fra Kærlighed ved første hik'?

»Jeg håber, jeg gør det med min nye jazz-plade. Men ellers bliver folk hele tiden forvirret. Det gør de selvfølgelig, for når 'Anja og Viktor'-filmene sælger 500.000 billetter, så bliver en operasucces måske kun set af 10.000 mennesker. Jeg kan godt forstå, at folk udefra tænker, at jeg bare burde holde mig til én ting og gøre mig god til det - men så længe jeg synes, det er sjovt, og tror på produktet, så er jeg klar.«

Joachim Knops nye jazz-album 'Evergreens på dansk - fortællinger fra en jazztid' er ude 29. maj.