Hollywood-stjerne Jonah Hill er svær at genkende i et nyt opslag, han har delt på sin Instagram-profil.

Faktisk ser han så anderledes ud, at flere siger, de troede, den 36-årige 'The Wolf of Wall Street'-kendis var en anden stor stjerne.

Flere skriver, at Jonah Hill i sit nye billede, hvor han ser ud til at veje mindre end tidligere og derudover har tillagt sig et meget fyldigt skæg, ligner hovedpersonen fra filmklassikeren Jaws.

»Ærligt, du minder mig om Richard Dreyfuss på det her billede,' skriver en bruger, som bakkes op af andre.

Vis dette opslag på Instagram I always feel very vulnerable when I shave my beard. Please vote. Et opslag delt af Jonah Hill (@jonahhill) den 10. Okt, 2020 kl. 12.00 PDT

'Jeg vil gøre alt, hvad Richard Dreyfuss beder mig om,' lyder det fra en anden følger.

I sit opslag beder Hill sine følgere afgive stemme om, hvorvidt han skal barbere sit skæg væk.

Og mens folk er flittige til at komme med deres meninger for og imod skægget, så er der også flere, der ser det som et skjult oplæg til, at man skal stemme ved det kommende præsidentvalg i USA.

Folk mener, at Jonah Hill liger Richard Dreyfuss i sit nye bilede. Her ses Dreyfuss (siddende, red.) i filmen "Den gamle mand der læste kaerlighedsromaner". Foto: NF Vis mere Folk mener, at Jonah Hill liger Richard Dreyfuss i sit nye bilede. Her ses Dreyfuss (siddende, red.) i filmen "Den gamle mand der læste kaerlighedsromaner". Foto: NF

Der er også noget, der kunne tyde på, at det er Jonah Hills egentligt dagsorden.

I hvert fald opfordrer han også folk til at stemme i opslaget lige inden, hvor han har fået sin mor til at påpege, at man skal stemme ved præsidentvalget.