Det er intet mindre end 18 år siden, at de sidst troppede op på den røde løber sammen.

Men nu skete det. Jennifer Lopez og Ben Affleck har fundet kærligheden igen, og viser den nu frem til hele verden.

De var det hotteste par, og det var den store kærlighed. »Bennifer« blev de kaldt. Men pludselig, få dage inden de skulle giftes, var det slut.

Og nu, 17 år efter, er de tilbage i en såkaldt »Bennifer 2.0«-version.

Det var i anledning af premieren på filmen The Last Duel i Italien, at parret dukkede op igen offentligt, efter der siden april i år har været rygter om, at de gamle flammer havde fundet hinanden igen.

Forholdet blev bekræftet i sommer, da Lopez delte et foto af parret på Instagram.

Og her ville jublen over, at de to stjerner igen har fundet sammen, nærmest ingen ende ville tage.

Swipe for at se det søde kyssefoto af Jennifer Lopez og Ben Affleck.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Jennifer Lopez (@jlo)

Jennifer Lopez og Ben Affleck var forlovet fra 2002 til 2004, men de gik fra hinanden efter at have udskudt deres bryllup flere omgange. Blot fire måneder efter bruddet giftede Jennifer Lopez med sin ven, sangeren Marc Anthony, som hun senere fik tvillinger med.

Forholdet mellem hende og Marc Anthony holdt dog ikke, og i 2019 blev hun forlovet med baseballspilleren Alex Rodriquez. De to brød dog forlovelsen i april.

De gik fra hinanden allerede i juli sidste år, men nu har Marc Anthony bedt retten i Los Angeles om at blive skilt fra Jennifer Lopez. Her ses parret i begyndelsen af 2011, da alt endnu var godt mellem dem. Foto: ROBYN BECK Vis mere De gik fra hinanden allerede i juli sidste år, men nu har Marc Anthony bedt retten i Los Angeles om at blive skilt fra Jennifer Lopez. Her ses parret i begyndelsen af 2011, da alt endnu var godt mellem dem. Foto: ROBYN BECK

Og nu har hun altså fundet tilbage til Ben Affleck, som blandt andet brugte 13 af de 17 år væk fra Jennifer Lopez på at være gift med skuespillerinden Jennifer Garner, som han har tre børn med.