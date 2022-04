Den er god nok, det er ikke en aprilsnar, selvom man sagtens kunne tro det.

For selvom Anna David er kommet med en glædelig nyhed på 1. april, så er det sandheden.

Hun er nemlig gravid med sit tredje barn. Det afslører sangerinden på sin Instagram.

'Jeg har gang i mange projekter for tiden: sangskrivning, udgivelser, tv optagelser, filmoptagelser, koncerter og ikke mindst en af livets største opgaver, som jeg nu er klar til at dele med jer. Ses om nogle måneder min lille kærlighed,' skriver hun i opslaget og henviser til et billede, hvor hun holder noget babytøj.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Anna David (@annadavidmusic)

Den glædelige nyhed kommer dog umiddelbart ikke til at forhindre hende i at komme på turné til sommer, hvor hun skal spille 15 forskellige steder i landet, skriver hun yderligere.

'Til samarbejdspartnere, bookere, arrangører og publikum. der er ikke nogen ændringer for mine koncerter, glæder mig til at spille,' forsikrer hun nemlig.

Herefter understreger hun med et hashtag, at det kommer til at blive en sommerbaby.

Anna David har allerede en lille dreng, som netop er fyldt tre år. Derudover har hun også en datter på 10. Begge børn har hun med sin kæreste gennem mange år, Christian Sørensen.