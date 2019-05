»Han ødelagde vores familie, men han var ikke et monster.«

Sådan lyder det nu fra Ike Turners datter, Mia, som benægter påstandene om, at hendes far misbrugte hendes stedmor, den ikoniske sangerinde Tina Turner, seksuelt.

Helt tilbage i 1993 beskrev filmen om Tina Turners liv 'What's Love Got to Do with It', hvordan Ike Turner slog hende, og der er også en scene i filmen, hvor han voldtager hende i deres hjemlige pladestudie.

Nu siger Ikes datter, Mia Turner, i et interview med DailyMailTV, at det overgreb aldrig har fundet sted i virkeligheden.

Ike Turner fotograferet i 2007. Senere samme år døde han af en overdosis kokain. (Arkivfoto) Foto: MIKE BLAKE

»Det er klart, at jeg ikke var der den nat...men da jeg havde set filmen, ringede jeg til Tinas søster, Ailene, og sagde: 'Hvad i alverden?' Hun ringede til Tina og bekræftede for mig, at det aldrig skete,« siger datteren nu - mere end 25 år senere.

»Den voldtægt fandt aldrig sted,« siger den nu 50-årige Mia Turner, hvis mor er en tidligere korpige for Ike og Tina Turner.

Datteren kom til verden, mens duoen stadig var gift med hinanden og optrådte sammen.

Hendes mor havde i flere år en affære med Ike, som Tina - ifølge Mia Turner - var fuldt vidende om.

Ike og Tina Turner på scenen sammen i København. Foto: Wily Lund

Mia Turner fortæller også, at hun aldrig selv oplevede, at hendes far var voldelig overfor Tina. Det er dog en del af faderens historie, som hun har lært at acceptere.

Til gengæld har hun det svært med opfattelsen af, at hendes far skulle have voldtaget stedmoderen.

Filmen er baseret på Tina Turners første selvbiografi, og også i hendes officielle biografi fra 2018 'My Love Story' beskriver hun årene med Ike Turner som fyldt med fysisk og seksuelt misbrug.

'For mig blev sex med Ike imidlertid til et udtryk for fjendtlighed - en slags voldtægt - specielt, når det begyndte og sluttede med tæsk,' skriver hun blandt andet.

Foto: MICHAEL GOTTSCHALK

Ike Turner døde i 2007 og benægtede selv, at han havde voldtaget sin ekskone, men han indrømmede, at han havde slået hende.

Datteren Mia voksede op i to forskellige verdener. Til hverdag boede hun hos sin bedstemor og gik i skole, men i weekenden var hun hos sin far, Tina og hendes mor sammen med sine fire halvbrødre, som alle boede sammen i View Park i Los Angeles.

Trods de noget særlige familieforhold beskriver Mia sin barndom som lykkelig, og hun kalder af og til sin stedmor for 'mor.'

»Tina var som en ekstra mor for mig. Jeg havde meget kærlighed og respekt for hende, og det har jeg stadig. Jeg var som den datter, hun aldrig selv fik. Vi lavede alting sammen.«

Tina Turner på scenen i Zurich i 2009. Foto: ARND WIEGMANN

Ike og Tina Turner blev skilt i 1976, og hun blev senere en af de mest succesfulde kunstnere gennem tiderne.

Mia Turner fortæller, at hun var rystet over at se filmen i 1993, og også hendes far blev hårdt ramt af den.

»Far var virkelig deprimeret efter den film kom ud. Han ville ikke gå ud. De portrætterede ham som et monster, et uhyre, men det var ikke den person, jeg kendte,« siger hun i interviewet med Daily Mail.

Datteren planlægger sin egen dokumentar om Ike Turner, som hun siger vil fortælle 'den sande historie' om ham.