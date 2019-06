Skal Idris Elba være den første sorte James Bond?

I mere end et år har fans af den populære skuespiller ventet med spænding på at få at vide, om det mon kunne blive til virkelighed, at verden endelig ville få en sort 007.

Rygtet blev grundlagt af en afstemning i magasinet Hollywood Reporter, der afslørede, at 67 procent af amerikanerne helst så ham som arvtager, når Daniel Craig giver stafetten videre efter den næste film i rækken, som netop nu indspilles med arbejdstitlen 'Bond 25'.

Og Idris Elba har intet gjort for at stoppe rygterne. Blandt andet har han lavet et opsigtsvækkende tweet, hvor han mere end antydede, at den ikoniske helterolle var inden for rækkevidde.

my name’s Elba, Idris Elba. pic.twitter.com/kEyyaVg8JX — Idris Elba (@idriselba) 12. august 2018

»Mit navn er Elba, Idris Elba,« skrev han med reference til Bonds klassiske one-liner, der får de fleste fans af den hemmelige agent til at sende en kærlig tanke til Sean Connery.

Men nu giver 46-årige Elba endelig klart svar over for Vanity Fair, og det er ikke det svar, som hans fans helst havde hørt.

Han kommer ikke til at spille James Bond, siger han til magasinet. Han er aldrig blevet spurgt, og især én forhindring gør, at han ikke ønsker rollen: Hans hudfarve.

»Du mister bare modet lidt, når folk peger på dig, og siger 'det går bare ikke',« siger han i interviewet.

»Og det viser sig virkelig at handle om min hudfarve. Og hvis jeg så får rollen, og det ikke fungerer, eller selv hvis det fungerer, ville det så være på grund af min hudfarve? Det er en dårlig situation at sætte mig selv i, når jeg ikke har brug for det,« siger han til Vanity Fair.

Med den britiske stjernes exit fra favoritlistens over kommende Bonds, ser det ikke ud til, at det bliver en sort superagent i denne omgang. Favoritterne er nemlig alle hvide.

Den nye top tre består ifølge Oddschecker.com af Richard Madden (bedst kendt som Robb Stark i 'Game of Thrones', Tom Hiddleston (Loke i 'Avengers') og James Norton (relativt ukendt, men har medvirket i Netflix-serien Black Mirror).

Indspilningen af 'James Bond 25' er i gang i London, men er blevet alvorligt forsinket af ulykker på settet. Blandt andet har Daniel Craig brækket anklen..