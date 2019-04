Hvis man lyttede godt efter i går, kunne man højst sandsynligt høre en lang række kvindehjerter blive knust i tusinde stykker.

Fredag forsvandt chancen for at få fingrene i verdens mest sexede mand nemlig, da Idris Elba under en hemmelig ceremoni hengav sig fuldstændig til sin kæreste gennem mange år, modellen Sabrina Dhowre.

Ifølge Vogue blev parret gift til et hemmeligt bryllup i Marokko, og dermed ser det ud til, at alle håbefulde kvinders længelsfulde drømme er slukket.

Det er dog intet mindre end tredje gang, at Hollywood-stjernen bliver gift, så hvem ved, om det denne gang vil vare for evigt. Ikke desto mindre ser parret ualmindeligt lykkelige og smukke ud på bryllupsbillederne, som Vogue har delt på Instagram.

Vis dette opslag på Instagram Congratulations to newlyweds #IdrisElba and #SabrinaDhowre who exchanged vows in Morocco on April 26 2019. Celebrations were spread over three days in Marrakech. See more in the world exclusive in the July 2019 issue of #BritishVogue. Photographed by @SeanThomas_Photo. Et opslag delt af British Vogue (@britishvogue) den 27. Apr, 2019 kl. 2.10 PDT

(FILES) In this file photo taken on February 22, 2018 British actor, director and executive producer Idris Elba poses during a photo call for the film "Yardie" shown in the "Panorama Special" category during the 68th edition of the Berlinale film festival in Berlin. - British actor Idris Elba fuelled speculation on August 12, 2018, that he may be named the first black man to play superspy James Bond, with a cryptic tweet. (Photo by Stefanie LOOS / AFP) Foto: STEFANIE LOOS Vis mere (FILES) In this file photo taken on February 22, 2018 British actor, director and executive producer Idris Elba poses during a photo call for the film "Yardie" shown in the "Panorama Special" category during the 68th edition of the Berlinale film festival in Berlin. - British actor Idris Elba fuelled speculation on August 12, 2018, that he may be named the first black man to play superspy James Bond, with a cryptic tweet. (Photo by Stefanie LOOS / AFP) Foto: STEFANIE LOOS

Det er da også et godt parti, den 30-årige Sabrina Dhowre har fået papirer på. Idris Elba havnede nemlig i november måned i et yderst godt selskab, da People Magazine kårede ham til verdens mest sexede mand.

En titel, der tidligere er gået til stjerner såsom David Beckham, Johnny Depp, George Clooney, Brad Pitt og Chris Hemsworth.

Den 46-årige skuespiller og den 30-årige model nåede at være forlovet i godt og vel halvandet år, før de sagde 'ja' til hinanden på luksushotellet Ksar Char Bagh i Marrakech den 26. april.

Bryllupsfesten vil angiveligt blive spredt ud over tre dage, hvor parret blandt andet vil afholde en såkaldt 'All White'-fest for familie og venner på det verdensberømte Mandarin Oriental lørdag aften, hvor alle skal være klædt i hvidt fra top til tå.